Guirao advierte que la situación de la SGAE es un "camino hacia el abismo"

Madrid, 22 oct (EFE).- El ministro de Cultura y Deporte, Jose Guirao, ha advertido hoy a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que si no cumple la ley se dirige a un "camino hacia el abismo", y que su ministerio "hará todo lo que tenga que hacer" para que la cumpla.

Así lo ha expresado el ministro en contestación a la senadora popular María José de Alba, quien le ha preguntado durante su comparecencia en la Comisión de Cultura del Senado qué gestiones ha realizado el ministerio para solucionar la situación que vive la SGAE.

"El ministerio no puede intervenir en la SGAE, puede instar al poder judicial a que lo haga, pero el ministerio hará todo aquello que tenga que hacer para que se cumpla la ley aunque me encantaría que la SGAE me lo ahorrara, me encantaría que nos evitaran que aplicáramos la ley", ha afirmado Guirao.

Según ha dicho, su equipo ha ido agotando los plazos y enviado nuevos requerimientos, el último en septiembre y en el que le dan un plazo de 3 meses para que adapten sus estatutos a la normativa europea (la SGAE celebrará elecciones el próximo 26 de octubre).

"Mi impresión de la SGAE es que es un camino hacia el abismo, todo lo que está pasando va en contra de los autores y los creadores, y sería bueno que hubiera un poco de paz, de acuerdos, y que cumplan la ley (...) Se está haciendo tanto daño a la imagen de los autores que sería bueno que hubiera consenso", ha matizado.

También durante en el turno de preguntas, Guirao ha sido cuestionado sobre la postura del Gobierno en relación con el proceso judicial abierto en los Estados Unidos ante el caso del cuadro "Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia" de Camille Pissarro y que enfrenta a la familia judía de los Cassier con el museo español Thyssen-Bornemisza.

"El gobierno va a seguir defendiendo que el cuadro es propiedad del Estado Español, porque tanto el barón Thyssen como el gobierno lo compraron de buena ley y nunca lo han ocultado", ha afirmado Guirao, quien ha culpado a los "lobbies de abogados" este nuevo episodio judicial.

"La familia que reclama el cuadro sabía que el cuadro estaba en la colección del Barón Thyssen hace muchos años, pero el pleito se plantea a raíz de que el cuadro pasa a pertenecer al Estado Español", ha reflexionado.

Y también sobre otro cuadro, en este caso el "Guernica" de Picasso le han preguntado al ministro en su primera comparecencia en el Senado desde que asumiera su cargo. En este caso, la senadora por el PNV, Nerea Ahedo, ha vuelto a plantear el traslado del lienzo al País Vasco.

"Mientras yo sea ministro el 'Guernica' no irá al País Vasco", ha afirmado Guirao por entender que se trata de un cuadro "enfermo" que conoce bien, ya que fue director del Museo Reina Sofía durante seis años, institución que hizo un "estudio exhaustivo" que concluyó que no "se podía mover".

"No estoy de acuerdo con este baile de objetos (...) ¿Deshacemos las instituciones nacionales, repartimos el ajuar nacional?", se ha preguntado.

"Esto para mi es localismo -ha añadido- y yo soy de pueblo, soy más local que el que lo inventó, me reivindico como provinciano y en provincias a veces se peca de exceso. En el punto justo nos vamos a entender todos".