Gobierno brasileño dice que "no hay anonimato" para quienes crean "fake news"

Brasilia, 22 oct (EFE).- El Gobierno brasileño afirmó que "no hay anonimato en Internet" para aquellos que crean "noticias falsas" con la intención de sembrar dudas sobre la credibilidad del sistema electoral o para difamar a los candidatos presidenciales.

"No hay anonimato en Internet, no existe, no hay posibilidad. Aquellos que tengan la maña intención de cometer crímenes contra la credibilidad del sistema electoral" o "de crear noticias falsas, que sepan que no existe anonimato en Internet", dijo el ministro de Seguridad, Raul Jungmann, en Brasilia.

El ministro participó en la tarde de este domingo en una rueda de prensa junto con otros miembros del Ejecutivo, la Fiscalía y la presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), la jueza Rosa Weber, quienes reafirmaron la fiabilidad del sistema electoral brasileño y se comprometieron a investigar las "fake news".

"Tenemos tecnología, recursos humanos y capacidad para llegar hasta ellos, aquí y en cualquier lugar del mundo. La Policía Federal encara con seriedad toda y cualquier denuncia", indicó Jungmann.

La recta final de la campaña electoral para la segunda vuelta de las presidenciales del 28 de octubre en Brasil ha estado empañada por la apertura de varias investigaciones contra empresas que supuestamente habrían contratado ilegalmente paquetes de mensajes difamatorios para diseminarlos por millones vía Whatsapp.

El objetivo de ese bombardeo masivo sería propagar contenidos falsos contrarios al Partido de los Trabajadores (PT) y a su candidato presidencial, Fernando Haddad, a fin de favorecer a su adversario en la contienda, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

La denuncia se fundamenta principalmente en un reportaje que publicó el diario 'Folha de Sao Paulo' en el que revela la trama a favor del Bolsonaro y además cita a una de las compañías supuestamente implicadas, la red de comercios Havan.

Al menos una investigación tramita ya en la Justicia Electoral y otra más, por la vía de lo penal, en la Policía Federal, que, a pedido de la Fiscalía, apurará el papel de diversas empresas tecnológicas en la diseminación de las "noticias falsas" contra ambos candidatos presidenciales.

El TSE dará "respuestas fundamentadas en el ámbito de las acciones judiciales que son propuestas, y las acciones judiciales exigen el debido proceso legal, como está previsto en la Constitución", señaló en su intervención Weber, jueza también de la Corte Suprema.

La magistrada indicó que "los niveles de discordia alcanzan grados inquietantes", pero, pese a eso, dijo que la primera vuelta de los comicios del 7 de octubre transcurrió en un "clima de normalidad". También defendió la libertad de prensa.

"Sin prensa libre no hay democracia", aseveró.

Según la última encuesta, divulgada este jueves, Bolsonaro ganaría el balotaje con un 59 % de los votos válidos frente al 41 % que obtendría Haddad.

Por su parte, el magistrado del TSE Tarcísio Vieira dijo que el tribunal electoral "está especialmente preocupado con las 'fake news' que dañan y generan desconfianza sobre la votación electrónica", un sistema que funciona en Brasil desde hace una dos décadas y que nunca registró ninguna denuncia por fraude.

"El sistema electrónico electoral es auditable, cualquier fraude necesariamente dejaría un rastro que permitiría la investigación del mismo", remarcó Weber.