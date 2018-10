Garitano lamentó el pinchazo en un partido "peligroso y muy parejo"

San Sebastián, 22 oct (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad Asier Garitano lamentó tras el partido no haber podido ofrecer el primer triunfo de la temporada en Anoeta en un partido ante el Girona "peligroso y muy parejo".

"Nos ha costado y ha faltado algo más de juego y amplitud aunque es difícil ante una defensa de cinco. Ellos no han perdido fuera de casa, casi siempre hacen gol y hoy no, además tuvimos las mejores ocasiones pero no pudo ser", reconoció Garitano.

Destacó el primer partido como titular de Sandro Ramirez, el mejor jugador de la Real que no consiguió marcar porque los postes lo evitaron en dos ocasiones.

"A Sandro ya le conocemos, vino con la temporada iniciada, se lesionó...en Bilbao ya jugó quince minutos, tiene gol, tiene tiro y estoy contento con él", señaló Garitano tras el partido.

El técnico guipuzcoano, además de destacar en varias ocasiones el buen partido de un Girona que jugó "muy rápido", reconoció que su plantilla tiene que ir "mejorando cosas poco a poco pero con tranquilidad" y afronta positivo el partido del sábado ante el Atlético de Madrid.

"Es otra historia, un conjunto de alto nivel pero confío en que nosotros seamos capaces de jugar otro gran partido fuera de casa, algo que creo que sí, y además recuperamos algún jugador para el Metropolitano que para nosotros es muy importante", declaró el entrenador realista.