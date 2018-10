Fullana: "Creo que será mi último campeonato de Europa"

Ibiza, 22 oct (EFE).- Marga Fullana, medallista olímpica y doble campeona de Europa de cros, reconoció que la cita continental que se disputará en Ibiza podría ser la última en la que participe, al tiempo que afirma que la afronta con ganas de disfrutar.

"Es cerca de casa y el circuito en principio me gusta porque será bastante duro, es más de mountain bike. Creo que será mi último campeonato de Europa, vengo a disfrutar y a por todas", comentó en declaraciones a EFE.

"Están las que estaban el año pasado y el anterior, más o menos nos conocemos. Sé que corren bastante rápido en la carrera a pie y en la bici a lo mejor este circuito no les va tan bien. Nunca se sabe, lo veremos mañana", explicó.

Fullana aspira a hacer un buen papel y poder dedicárselo a los afectados por las inundaciones de Mallorca: "Sería una cosa bonita, más después de lo que hemos pasado por Mallorca. Me gustaría hacerlo bien y dedicárselo a mi pueblo, sería bonito".

Además hizo un repaso de su trayectoria: "Miro atrás y doy las gracias a toda la gente que siempre me ha apoyado, que ha estado ahí. He hecho mucho para el ciclismo, he disfrutado, he hecho lo que a mí me gusta. Hay muchos momentos especiales. El que más, el primer campeonato del mundo".