Emilio Martín: "Si hay posibilidad de pelear por la medalla, ahí estaremos"

Ibiza, 22 oct (EFE).- Emilio Martín, medallista de bronce en el Campeonato de Europa de duatlón, aseguró que tratará de conseguir una nueva presea continental en la modalidad cros aunque no quiere presionarse.

"Vengo a intentar disfrutar de la prueba pero disfruto dando el máximo. No quiero presionarme porque no he entrenado con la bici de montaña en la última semana. Hay que darlo todo, intentar que salga bien y si hay posibilidad de pelear por la medalla, ahí estaremos. Pero no me obsesiona ni mucho menos porque tengo otros objetivos más importantes que he priorizado", declaró.

Martín, que participó en la rueda de prensa previa a la prueba, explicó sus sensaciones tras competir días atrás: "Si la carrera fuera esta tarde no podría correrla, muscularmente estoy bastante tocado. Esperaba haber recuperado mejor pero fue una carrera dura por el ritmo y por la humedad".

"Espero encontrarme mañana mejor. Sabía a lo que venía, sabía que los días de recuperación eran pocos y quise arriesgar e intentarlo. Estas cosas nos mantienen vivos y hacen que la motivación esté lo mas alta posible", añadió en el recinto ferial de Ibiza.

Asimismo, valoró positivamente el trabajo de la federación para traer eventos a España, como es en este caso el Campeonato de Europa Multideporte: "Es una apuesta importante lo que está haciendo la federación, promoviendo la organización de este tipo de eventos en diferentes ciudades españolas. Le beneficia mucho en el futuro a nuestro deporte porque acercar la elite a las ciudades es lo que realmente favorece y ayuda a que la práctica aumente".

"Además sirve para dar a conocer las ciudades a nivel internacional. Es bastante positivo y nosotros como deportistas también nos beneficiamos. Te gusta competir fuera y conocer mundo pero prefiero que el campeonato sea cerca de España y no tenga que cruzarme medio mundo para competir", agregó.

Por otro lado destacó la actitud de la gente de la isla: "La respuesta fue bastante positiva, hubo un ambiente bastante bueno en la carrera el otro día. Los duatletas nos sentimos arropados y animados, sobre todo los españoles. El apoyo fue fundamental en los resultados que conseguimos".

En cuanto a Marga Fullana confirmó que este, en su tierra, será el último campeonato de Europa en el que participe al tiempo que deseó firmar una gran actuación para dedicársela a los afectados por las inundaciones en Mallorca: "Mis objetivos están todos cumplidos. Vengo a intentar disfrutar al máximo, no tengo presión, ya lo tengo todo. Me gustaría con todo lo que han pasado en mi pueblo hacer un buen papel y dedicárselo a ellos".

También hablaron ante los medios Camilo Puertas y Rocío Espada. El primero comentó: "Es la primera vez que voy convocado con la selección y espero aprovechar la oportunidad al máximo. Espero que salga el trabajo a relucir, que ha sido mucho y duro".

"A nivel deportivo mis objetivos de cara a la próxima temporada son competir en los campeonatos de España e intentar luchar la plaza en el Mundial de Pontevedra en duatlón cross o en triatlón cross. Se me da bien y es una nueva oportunidad de ir con la selección", señaló.

En la misma línea se pronunció Espada: "Para mí, estar aquí es un premio muy especial que no me esperaba este año. Espero que salga todo el trabajo que hemos hecho Emilio Martín y yo. No puedo decir un resultado porque hay muchísimo nivel".

"Mi preocupación es otra, vengo a disfrutar, a hacerlo lo mejor posible. Tengo muchas ganas de ver los circuitos. En función de eso podré valorar la carrera, cómo salir y cómo no. Dicen que es bastante dura y creo que eso me beneficia. El año que viene la misma tónica, aunque me estoy pensando probar media distancia", dijo.