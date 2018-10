Cultura confía en que Centro Nacional de Danza esté finalizado en 2023 o 2024

Madrid, 22 oct (EFE).- El ministro de Educación y Deporte, José Guirao, ha anunciado hoy en el Senado que en "un horizonte presupuestario razonable" el Centro Nacional de Danza estaría finalizado en cinco años, así como se "recuperarán" ayudas a la cinematografía destinadas a los largometrajes.

Así lo ha manifestado Guirao en su comparecencia en la Comisión de Cultura del Senado, donde ha recordado las líneas principales de su cartera, entre las que están el estatuto del artista, el bicentenario del Prado y el proyecto de restauración y puesta en uso del Salón de Reinos y la creación de una comisión técnica de trabajo para la preparación de una Ley de Mecenazgo cultural.

Pero entre las novedades que ha dado el ministro se encuentra las posibles fechas para que el Centro Nacional de Danza sea una realidad.

"Es un proyecto a medio plazo, el protocolo que se ha firmado marca que ahora el Ayuntamiento de Madrid tiene que realizar un plan de actuación urbanística que ordene todos los terrenos, que se llevará un año y una vez finalizado ese proyecto ya cada parte podremos plantear los proyectos para el desarrollo (...) en un horizonte presupuestario razonable estaríamos hablando de cinco años", ha dicho.

En concreto, ha matizado, sería "un año para resolver los problemas urbanísticos y tres o cuatro para desarrollar el proyecto y para la construcción del proyecto, pero al menos se ha dado ese primer paso".

El sector del cine, según el titular de Cultura, verá cómo se "recuperan" líneas de ayudas contempladas en la ley actual, como las de desarrollo de proyectos de largometraje, las ayudas a la producción de películas de animación y las de distribución internacional del cine español.

Además ha apuntado que el fomento de la cinematografía y las artes audiovisuales "debe orientarse a crear las condiciones necesarias para que el sector desarrolle su potencial" y ha añadido que "urge ser competitivos respecto a nuestro entorno", que ofrece condiciones fiscales "más favorables que las nuestras".

Respecto al Instituto de Artes Escénicas y de la Música (Inaem), el ministro ha puesto de relieve que "necesita un nuevo marco jurídico que permita optimizar los recursos y funcionar a pleno rendimiento durante los próximos 20 años".

"Hace ya tiempo que tiene serios problemas administrativos, de gestión y de organización. Su estructura administrativa no sólo no facilita su trabajo, sino que constituye un corsé que le impide atender las necesidades de los sectores del circo, el teatro, la danza y la música en el siglo XXI", ha precisado sobre esta reforma "que no va a ser fácil".

A finales de noviembre se reunirá el Pleno del Grupo de Trabajo para la reforma de este organismo, que cerrará el documento que contemple el modelo jurídico y de funcionamiento que sustituya al actual Inaem. El plazo marcado por el real decreto para tener acordado este modelo acaba en enero de 2019.

Por otra parte, también ha contado que se va a modificar la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y la Ley 10/2015 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial: "ha funcionado como columna vertebral para el conjunto de leyes autonómicas que se han ido promulgando por el conjunto de Comunidades Autónomas de España a lo largo de estos 30 años, pero necesita de algunos ajustes que queremos acometer".

Entre otros puntos abordados por Guirao, también ha destacado la puesta la recuperación en 2019, "con el presupuesto que finalmente se apruebe", del Plan Extraordinario de Dotación Bibliográfica, que se articuló en 2006 a través de convenios anuales y bilaterales de colaboración entre el Ministerio de Cultura y las administraciones autonómicas y "que quedó suspendido en 2011".

Y en materia museística, Guirao ha destacado su "compromiso firme" en referencia a la accesibilidad a los museos, para que ningún ciudadano español se quede sin acceso a ellos por "algún tipo de discapacidad sensorial o de otro orden".

Guirao también ha adelantado que la Conferencia Sectorial de Cultura se celebrará el próximo 30 de noviembre y en ella se debatirá, entre otros temas, el informe elaborado por la comisión técnica para acabar con la reventa de entradas con fines lucrativos; así como la promoción internacional de la cultura española en la feria de Bellas Artes de Praga y la feria del libro de Fráncfort en su edición de 2021.

Igualmente, Guirao también ha explicado que se ha "reactivado" el Consejo Jacobeo y se han abierto "distintas mesas de trabajo" para garantizar que la celebración del Xacobeo 2021 "cuente con las mejores garantías" ya que es "una cuestión primordial" para el Gobierno.