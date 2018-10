Comité de empresa de VW rechaza acudir a "bolsa de días" por falta de motores

Pamplona, 22 oct (EFECOM).- La mayoría del comité de empresa de Volkswagen Navarra (VW) rechaza recurrir a la "bolsa de días" ante la falta de motores como ha planteado la dirección, según informa la sección sindical de la UGT, que considera "injusta e ilegal" la propuesta de la multinacional.

Así lo ha manifestado a Efe Alfredo Morales (UGT) después de que la dirección trasladara que, ante los problemas generados por la falta de motores, en otras plantas "se está utilizando la herramienta de la bolsa".

Al respecto ha explicado que el convenio recoge una medida de flexibilidad que son los "días de bolsa", días en los que si no hay trabajo no se va a trabajar y se adeudan a la empresa, una medida, ha remarcado, que "se contempla para otros motivos, no para esto", por lo que la mayoría sindical la rechaza.

La bolsa "no es para una falta de motores que no tiene que ver con nosotros, ni con nuestros clientes", ha sostenido, tras lo que ha añadido que se propone recurrir a ella "para no pagar a todo el mundo lo que se tiene que pagar, que son todos los conceptos fijos".

"Al decirle que no ha decidido (la dirección) que designará quién va a trabajar y quién no. A los que acudan les pagarán todos los conceptos y a los otros sólo el sueldo y la antigüedad, los conceptos fijos, lo que es una medida absolutamente injusta", ha aseverado.

Al respecto ha comentado que "si hace cuatro días por el mismo motivo no vino nadie a trabajar ahora debe ser de igual manera".