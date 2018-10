UGT y CCOO tildan de "bochorno" y "chapuza nacional" revisión fallo hipotecas

Valladolid, 22 oct (EFE).- Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, han calificado hoy de "bochorno" y "chapuza nacional", respectivamente, la decisión del Supremo de revisar la sentencia que establece que la banca, y no sus clientes, deben pagar el impuesto de actos jurídicos al firmar una hipoteca.

En declaraciones a los periodistas en Valladolid, donde hoy han participado en la visita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho a la planta de Renault, el líder de UGT ha dicho que se trata de una situación que les "preocupa" y les "abochorna".

"Me abochorna pensar que tenenos un sistema judicial que está siempre dando y pensando en los poderosos y no en los ciudadanos", y en el tema hipotecario "lo han hecho desde un principio; no se han respetado las sentencias de los tribunales europeos y esta es demasiado gorda", ha reflexionado Álvarez.

A su juicio, el "Supremo debería pensar en la mayoría de los ciudadanos y no en la mayoría de los poseedores del capital financiero de nuestro país".

En la misma línea, su homólogo en CCOO, Unai Sordo, ha sostenido que "lo peor que se puede decir de lo que ha ocurrido con las actitudes del Tribunal Supremo es la sensación de chapuza nacional que se está dando".

Es una sensación de que "la justicia se mueve en base a intereses de parte, a como piensan los poderes económicos", lo que ofrece "una imagen que el país no se merece", según el líder de CCOO.

Sordo ha pedido que "se rectifique rápidamente porque no puede dar la justicia en España esa imagen", y si hay una sentencia "cúmplase, ejecútese".

"Lo que no se puede es deteriorar la imagen de la justicia con estos episodios que se pueden calificar de chapuza nacional", ha concluido.