Alcácer: "También se puede triunfar siendo un tío normal"

Madrid, 22 oct (EFE).- Paco Alcácer, delantero del Borussia Dortmund, líder de la Bundesliga alemana, y autor de siete goles en el campeonato liguero, ha afirmado que "también se puede triunfar siendo un tío normal".

Paco Alcácer está en racha goleadora en Alemania. El pasado fin de semana fue titular por primera vez en la Bundesliga con el Borussia Dortmund y sólo estuvo 45 minutos sobre el campo, en los que tuvo tiempo de hacer su séptimo gol del curso con una preciosa vaselina sobre el portero del Stuttgart.

Antes, el 6 de octubre, marcó un triplete en media hora en la victoria por 4-3 de su equipo para culminar la remontada ante el Augsburgo.

En total, desde que comenzó la temporada, entre partidos de Liga, Liga de Campeones y encuentros con España, ha marcado 11 goles en 301 minutos. Suma una diana cada 27 minutos y en la Bundesliga ya es el máximo anotador, igualado con el serbio del Eintracht de Fráncfort Luka Jovic.

"La confianza es clave. Se nota que aquí me están apoyando todos mucho. Todo esto es la consecuencia de mucho trabajo", dijo en declaraciones a Televisión Española.

A la pregunta de si se arrepiente de haber fichado por el Barcelona, Alcácer dijo: "En absoluto. He aprendido mucho en dos años. De todo se sacan conclusiones. Hay que seguir trabajando siempre".

Paco Alcácer ha encontrado su sitio en Alemania, donde triunfa en el Borussia Dortmund, el club al que llegó tras estar arrinconado en el Barcelona y en el que no ha dado muestras de necesitar tiempo de adaptación.

Alcácer, que no guarda "en absoluto" rencor a nadie, no tiene dudas a la hora de señalar al que a su juicio es el mejor futbolista del mundo: "He compartido mucho con Messi. Ves cosas que hace en el entrenamiento que no hace nadie. Es increíble. No tengo duda, el mejor es Messi".

Con vistas al partido de la Liga de Campeones del 24 de octubre contra el Atlético de Madrid y su estado físico, Paco Alcácer dijo: "Me han hecho unas pruebas y a ver qué dicen. Es un partido muy importante para nosotros y también para ellos".

Además, Alcácer, cuya racha en Alemania lo ha devuelto a la selección española de Luis Enrique Martínez, reveló lo que le hace sonreír: "Mi familia, mis amigos, el jugar así... También se puede triunfar siendo un tío normal".