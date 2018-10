ONG afean que Gobierno aplique acuerdo con Marruecos para expulsar migrantes

Madrid, 22 oct (EFE).- Varias ONG han censurado que el Gobierno haya vuelto a aplicar un convenio bilateral firmado en 1992 con Marruecos para expulsar en apenas 24 horas a más de medio centenar de inmigrantes de los 209 que ayer saltaron la valla de Melilla, ya que dudan de que esa premura para devolverles sea compatible con el respeto de sus derechos fundamentales.

La directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres, considera que "el experimento" que el Ejecutivo ya puso en marcha en agosto, cuando entregó a Marruecos a un grupo de 116 inmigrantes que saltaron la valla, "no debe ser el camino".

Y como ya hiciera entonces, esta organización ha vuelto a insistir en que el país norteafricano "no es un país seguro" porque "no respeta el principio de no devolución" ni "los derechos humanos de las personas".

Las entidades de la Iglesia que integran la red Migrantes con Derechos -Confer, Justicia y Paz, Servicio Jesuita a Migrantes y Cáritas- han advertido en un comunicado de que "la rapidez no es siempre síntoma de eficacia cuando lo que está en juego son las vidas y el futuro de personas que traen consigo, en la mayoría de los casos, la traumática experiencia de un largo tránsito migratorio".

Tras expresar su "dolor e impotencia" por la muerte de uno de los inmigrantes, ha exigido que se cumplan las garantías de cualquier procedimiento de devolución, que pasa por identificar a cada una de las personas y la posible presencia de menores, verificar sus circunstancias personales -como causas de vulnerabilidad o estado de salud- y asistirles en un idioma que entiendan.

Mientras, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado apuntan que, aunque las otras personas no han sido expulsadas porque han pedido asilo o por ser menores, "esto no garantiza que no vayan a ser finalmente devueltos", como sucede en las zonas de tránsito aeroportuarias".

Por último, ha pedido a Unidos Podemos que "utilice su mayoría parlamentaria y posición en la Cámara para impedir que se vuelva a aplicar el acuerdo" bilateral con Marruecos de 1992 y no permita que "se puedan seguir dando este nivel de incumplimiento de los derechos fundamentales".