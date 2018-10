Estambul (EFE).- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablaron por teléfono anoche sobre el periodista saudí supuestamente asesinado Jamal Khashoggi, informó hoy la presidencia turca en un comunicado. "Ambos líderes acordaron que todos los detalles del caso de Jamal Khashoggi deben ser aclarados", señala el comunicado. Es la primera conversación telefónica que mantienen los dos mandatarios desde la desaparición del reportero, quien no volvió a ser visto tras entrar en el consulado saudí para unos trámites el pasado 2 de octubre.

A.SAUDÍ KHASHOGGI

El rey y el heredero de Arabia Saudí envían condolencias a hijo de Khashoggi

Riad (EFE).- El rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, y el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, enviaron hoy sus condolencias a un hijo de Jamal Khashoggi, periodista muerto en el consulado de su país en Estambul. La agencia oficial SPA anunció hoy que el monarca y su hijo telefonearon a Salah Jamal Khashoggi, hijo del periodista, para expresarle sus condolencias.

A.SAUDÍ KHASHOGGI

Ministro de Exteriores saudí dice muerte de Khashoggi fue "un terrible error"

Washington (EFE).- El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Adel Al Jubeir, calificó este domingo la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul como "un terrible error" pero insistió en que su gobierno no conoce los detalles y sigue investigando lo sucedido. "Este es un terrible error. Es una tragedia terrible. Nuestras condolencias están con ellos. Sentimos su dolor", dijo Al Jubeir en una entrevista exclusiva en la cadena Fox, dando el pésame a los familiares de Khashoggi.

EEUU FRANCIA

Trump aborda con Macron el caso Khashoggi y la salida del pacto nuclear con Rusia

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, telefoneó este domingo a su homólogo francés, Emmanuel Macron, con quien abordó su próximo viaje a Francia, pero también el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi y la salida estadounidense del pacto contra las armas nucleares de medio alcance (INF, por sus siglas en inglés) con Rusia. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, explicó en un breve comunicado que los dos líderes hablaron sobre "una serie de asuntos económicos y de seguridad internacionales, incluida la situación en Siria, el Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance intermedio y las circunstancias que rodearon la trágica muerte del periodista saudita Jamal Khashoggi".

A.SAUDÍ KHASHOGGI

Angela Merkel anuncia la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí

Berlín (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, anunció este domingo la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí porque no puede hacerse en las actuales circunstancias, en referencia a la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi, de quien no se tiene noticia desde el pasado día 2. "En lo que respecta a las exportaciones de armas, estas no pueden tener lugar en el momento en que estamos", dijo Merkel en Berlín tras una reunión con responsables de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU). Merkel antes había reiterado la condena a la muerte de Khashoggi que ya había expresado en un comunicado conjunto con el ministro de Exteriores, el socialdemócrata Heiko Maas.

AUSTRALIA PEDERASTIA

El primer ministro de Australia pidió perdón a las víctimas de pederastia

Sídney (Australia)(EFE).- El primer ministro de Australia, Scott Morrison, pidió este domingo perdón en nombre de la nación a las miles de víctimas de actos de pederastia y otros abusos cuando estuvieron bajo el cuidado de las instituciones del país. "¿Por qué hemos tardado tanto en actuar? ¿Por qué otras cosas eran más importantes que esto, el cuidado de nuestros niños?", se preguntó Morrison ante el Parlamento de Camberra, donde se congregaron centenares de víctimas de esos abusos.

EEUU HONDURAS MÉXICO

Migrantes hondureños avanzan en México camino a la frontera de EE.UU.

Tapachula (México)/ Tegucigalpa (EFE).- La caravana de migrantes hondureños que se dirige a la frontera con Estados Unidos, llegó este domingo a la ciudad mexicana de Tapachula entre exhortos de las autoridades de migración para regularizar su estatus legal. Al menos 2.000 miembros de la caravana que lograron superar las exigencias migratorias impuestas por México salieron a primera hora del paso fronterizo de Ciudad Hidalgo (México) para una jornada a pie de unos 40 kilómetros hasta Tapachula, donde pernoctarán. Según fuentes de oficiales en Tegucigalpa, más 2.000 hondureños de la caravana han decidido retornar al país de manera voluntaria.

EEUU HONDURAS CARAVANA

Trump advierte que su Gobierno no aceptará a la caravana de migrantes

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que su gobierno está haciendo "todos los esfuerzos posibles" para evitar que "la avalancha de extranjeros ilegales" crucen la frontera con México, y les advirtió que, de llegar, las autoridades estadounidenses no aceptarán su entrada. "Las personas deben solicitar asilo en México primero, y si no lo hacen, EE.UU. los rechazará. ¡Los tribunales están pidiendo a EE.UU. que haga cosas que no son factibles!", afirmó el mandatario a través de su cuenta de Twitter en alusión a la caravana de inmigrantes que hace días partió de Honduras hacia territorio estadounidense.

AFGANISTÁN ELECCIONES

Afganistán concluye las elecciones parlamentarias con tres años de retraso

Kabul (EFE).- Afganistán dio este domingo por concluidas unas elecciones parlamentarias que llegaban con tres años de retraso y en las que depositaron su voto alrededor de 4 millones de ciudadanos, un 45% del censo, en unos comicios en los que las amenazas de los talibanes fueron constantes. "El proceso nacional ha concluido", afirmó el presidente afgano, Ashraf Ghani, en un discurso televisado a la nación, en el que agradeció a los votantes que al ejercer su derecho mostraron al mundo que preferían "la democracia" frente a "la violencia".

RD CONGO VIOLENCIA

Al menos 12 muertos y 8 secuestrados en un ataque de rebeldes en RD del Congo

Kinshasa (EFE).- Al menos doce personas murieron y ocho fueron secuestradas este sábado en un supuesto ataque de rebeldes ugandeses del Frente Democrático Aliado (ADF) en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), informaron este domingo las autoridades. El ataque ocurrió por la noche en el barrio de Boikene en la ciudad de Beni, en la provincia de Kivu del Norte, donde los asaltantes saquearon tiendas y farmacias en el mercado de Mayangose.