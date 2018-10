Vyosa planea comprar activos y mantener al Edificio Beatriz como su insignia

Madrid, 21 oct (EFE).- La promotora y gestora de inmuebles Vyosa tiene entre sus planes de inversión la compra de más edificios de oficinas, preferentemente en Madrid, y también alguna desinversión, pero en ningún caso desprenderse del Edificio Beatriz, que conservarán como "el buque insignia".

En una entrevista con Efe, la consejera delegada de Vyosa, María José Cantón, ha indicado que el Edificio Beatriz, que fue sede del Banco Popular, está valorado ahora en más de 250 millones de euros y supone más de la mitad de sus activos patrimoniales, que rondan los 500 millones.

El Edificio Beatriz, construido en 1975, está situado en la calle Ortega y Gasset, en el madrileño barrio de Salamanca.

Vyosa ha invertido unos 20 millones de euros en una rehabilitación progresiva durante el último lustro.

Recientemente ha obtenido la certificación con nivel excepcional de la evaluadora británica Breeam.

Tiene cerca de 59.000 metros cuadrados distribuidos en 15 plantas, 5 de ellas en el subsuelo.

Unos 22.000 metros cuadrados son alquilables para oficinas, todos ellos ahora ocupados, salvo unos 1.500 metros cuadrados, para los que las negociaciones están abiertas, según ha explicado Jesús Martínez Sarriá, director de inmuebles de Vyosa, que espera que estén cerradas antes de final de año.

El despacho de abogados de Chicago Baker Mckenzie es el arrendatario que más metros cuadrados ocupa ahora en el Beatriz, más de 4.500.

Otros inquilinos son la inmobiliaria Cushman&Wakefield, la ferroviaria vasca CAF, el grupo asesor Arcano y el banco de inversión ginebrino Pictet, que se instalará en las próximas semanas, después de las salidas de los bancos JP Morgan, Royal Bank of Scotland (RBS) y Popular, que llegó a ocupar el 70 % del inmueble.

El Edificio Beatriz cuenta con un nuevo auditorio, con 200 butacas, que entrará en funcionamiento a principios de 2019 y será alquilable para eventos de forma independiente a las empresas inquilinas de las oficinas.

"El Beatriz no está en venta, reiteradamente no, sin oír precio, a veces es cansado tener que decir no, porque entendemos que es un bombón para el sector", ha subrayado Cantón.

La empresa, cuya propiedad es de cuatro fundaciones, tiene al Edificio Beatriz como el emblema de su portafolio de activos desde su creación.

Vyosa se centra en el segmento de oficinas, pero con inversiones también en locales comerciales y logísticos, como una nave en Getafe de 44.000 metros cuadrados con un arrendatario único.

"Nuestra filosofía es que siempre queremos ser los gestores de nuestros inmuebles", ha subrayado Martínez Sarriá.