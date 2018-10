Sainz: "Salir el 11 acabar el 7 es para estar contento"

Redacción Deportes, 21 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Renault) declaró este domingo, tras el Gran Premio de Estados Unidos, que comenzar desde el undécimo puesto y terminar en el séptimo "es para estar contento".

"El objetivo está cumplido, que era meternos en los puntos tras hacer una muy buena salida en la que adelantamos a tres coches por fuera en la primera curva y luego a Esteban Ocon también por fuera en la curva 6, que fue incluso más espectacular", dijo en Movistar F1.

"Tuve muy buen ritmo en el primer tramo de la carrera, pero luego la penalización me hizo perder comba y me impidió luchar por cosas mejores. Pero salir el 11 acabar el 7 es para estar contento", agregó.

Sobre la penalización de 5 segundos, Sainz dijo: "Es un poco lo mismo de siempre. Depende de la carrera te penalizan o no. No está claro. Un Ferrari también lo hizo y no lo penalizaron. En unas carreras te penalizaran y en otras no; es ley de vida en la Fórmula Uno".

Sainz cree que su séptimo puesto y el sexto del alemán Nico Hülkenberg "le da un aliento increíble al equipo" Renault. "Es justo lo que necesitábamos. No esperábamos lograr un sexto y un séptimo, lo que nos da un colchón de puntos importante y nos permite acercarnos al objetivo de acabar cuartos en el Mundial de constructores", señaló.

Al referirse a la siguiente cita, el Gran Premio de México, Sainz dijo: "Otro circuito que nos va a ir bien, relativamente bien, donde podemos puntuar otra vez. Se puede hacer otro buen fin de semana, más puntos y a por ello".