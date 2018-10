Martín, decepcionado con la caída pero pensando ya en Australia

Motegi , 21 oct .- El español Jorge Martín (Honda), que se cayó durante la carrera de Moto3 en Japón y perdió prácticamente toda su ventaja en el campeonato -ahora tiene 1 punto- reconoció que se había hundido pero "al final hay que olvidarse, no te puedes quedar en el pasado, hay que pensar en Phillip Island".

"Es una pista que me encanta, y allí podremos pelear por la victoria", aseguró Martín.

"Ha sido muy difícil; me encontraba mejor ahora en la última parte de carrera, porque a ellos les estaban bajando los neumáticos y estaban haciendo un ritmo superlento y yo me encontraba muy bien", reconoció.

"Pero ya se ha visto que KTM parecía un solo equipo, iban todos contra mí, y contra eso no puedes hacer nada; creo que hemos hecho un gran papel todo el fin de semana y con una moto inferior hemos conseguido estar con ellos, incluso creo que podría haberme escapado al final de carrera, pero peleando así de agresivos era muy peligroso. He salvado una en la que si me caigo me podría haber roto algo, y al final defendiendo la posición o me caía o acababa décimo", aseguró Martín.

Jorge Martín aseguró que ahora empieza "un mundial a tres carreras". "Somos muy fuertes en Australia y en Valencia y creo que ahí marcaremos la diferencia, por lo que son dos carreras en las que hay que darlo todo".

"En Sepang volveremos a sufrir, pero me encuentro bien físicamente y creo que allí también podremos hacer un gran papel", indicó el piloto de Honda.

Su jefe de equipo, el italiano Fausto Gresini, aseguró que el surafricano Darryn Binder había cortado en la recta para beneficiar a Marco Bezzecchi en la pelea por el título, pero Martín aseguró que "Binder no ha cortado en la recta, es que la moto de Bezzecchi es muy superior, y contra eso es muy difícil competir".

"Si hubiese cortado le habría adelantado en la curva anterior, no tiene ningún sentido; intentaremos que en Australia, donde hay menos aceleración, podamos pelear al máximo", explicó el piloto.