Gordillo sobre su futuro: "No tengo ni idea sobre lo que puede pasar"

Lugo, 21 oct (EFE).- José Antonio Gordillo, entrenador del Nàstic de Tarragona, se ha referido a su futuro después de la derrota con el CD Lugo (1-0), que ha dejado a su equipo como colista de LaLiga 1/2/3 y ha explicado que desconoce lo que "puede pasar", en referencia a su posible destitución.

"He estado en el vestuario con los jugadores y ahora mismo no tengo ni idea de lo que puede pasar, no lo puedo controlar", comentó en rueda de prensa.

Aseguró que se ha "dedicado a trabajar desde el primer minuto" y ha puesto "muchísima dedicación" al Nàstic.

"No salen las cosas y hay un Consejo de Administración para tomar decisiones y ver las soluciones a los fallos que todos hemos podido tener", indicó.

Explicó que en el entorno del club se llevaba "toda la semana hablando de ultimátum" y él ha trabajado "como en una semana normal".

"En principio, mi idea es entrenar mañana", dijo sobre lo que espera en las próximas horas.

Del partido con el Lugo, se mostró "tranquilo por el trabajo que han hecho los jugadores y triste por el resultado y la situación".

"Hemos competido muy bien y es una pena. Ellos han tenido sus ocasiones, han marcado una y nosotros también hemos tenido y no las materializamos", expuso.