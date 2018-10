Francisco: "Hemos pagado mucho los errores"

Huesca, 21 oct (EFE).- El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, "Francisco" Rodríguez, ha señalado tras la derrota de su equipo contra el Espanyol que habían pagado "mucho" los errores que habían cometido durante el encuentro.

"Ha sido un partido igualado que hemos dominado en la primera y en la segunda parte pero nos han penalizado con el primer gol al filo del descanso y en la segunda parte el segundo tanto nos ha hecho mucho daño y ha sido difícil remontar", ha analizado el nuevo técnico del conjunto oscense.

Preguntado por las palabras del entrenador del Espanyol, Rubi, en las que ha destacado que el Huesca le había sorprendido por su valentía, Francisco ha indicado que no podían salir de otra manera ya que si no eran valientes no se podía ganar el partido.

El técnico del Huesca ha lamentado que su equipo no hubiera tenido el equilibrio que deseaba porque al ponerse por delante en el marcador el equipo catalán había sido difícil conseguirlo.

Francisco también se ha quejado de la pérdida de tiempo en la segunda parte debido a los constantes parones que ha sufrido el juego, entre otras circunstancias por el VAR.

"Tras el descanso no se ha jugador nada. Se ha parado demasiado el juego y aunque beneficia a los equipos más pequeños -en referencia al VAR- debería de ser más rápido porque aunque se han añadido nueve minutos los jugadores se han descentrado y no lo han aprovechado", ha destacado.

Sobre la derrota ha señalado que ha sido una "decepción" pero ha matizado que, a pesar de eso, el equipo va a seguir trabajando.

"Tengo ambición y creo en lo que hacemos. Hoy no hemos encontrado lo que buscábamos y hemos metido a jugadores que no estaban en el mejor nivel porque salían de lesiones o han venido de viaje por haber estado con sus selecciones nacionales", ha indicado.

Francisco piensa que las derrotas afectan en lo psicológico pero que ve "fuerte" a la plantilla y ha subrayado que igualmente deben estar "fuertes para sufrir" porque ha vaticinado que el equipo va a estar "abajo".