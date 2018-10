Los Verdes alemanes, camino a rebasar a la debilitada socialdemocracia

Berlín, 20 oct (EFE).- Los Verdes alemanes viven un momento de auge electoral inversamente proporcional a la debilidad que atraviesan los partidos de la gran coalición de la canciller Angela Merkel y muy especialmente la socialdemocracia, cada vez más alejada de la posición de gran partido nacional que tuvo.

La líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Andrea Nahles, no dudó en felicitar a los Verdes por los resultados en las elecciones del pasado domingo en Baviera, en que los ecologistas lograron un 17,5 % y se convirtieron en segunda fuerza -solo aventajados por los conservadores bávaros-.

El SPD quedó en quinta posición, con un 9,5 %, tras perder más de diez puntos respecto a los comicios bávaros de 2013, porcentaje parecido a los que cedieron los conservadores, durante décadas formación hegemónica en Baviera.

La situación podría repetirse en las regionales del "Land" de Hesse, el 28 de octubre, en las que se pronostica que la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel ganará con un 26 % -frente al 38,3 % de 2013-, mientras que los Verdes subirán al 22 % -el doble que entonces- y el SPD caerá al 20 % -diez puntos menos-.

El desgaste de la gran coalición queda patente también, a escala nacional, en la última encuesta de la televisión pública ARD, que da al bloque conservador un 25 % y al SPD un 14 %, mientras que a los Verdes les pronostica un 19 % de apoyo, por delante de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), con un 16 %.

Si los candidatos verdes en Baviera fueron dos rostros nuevos -Katharina Schulze y Ludwig Hartmann-, en Hesse la gran baza de los ecologistas es Tarek Al-Wazir, ministro de Economía en la coalición que lidera Bouffier, de la CDU.

Al-Wazir, de madre alemana y padre yemení, representa al ala más realista de los verdes y ha sido un socio leal para Bouffier, al que supera incluso en popularidad en el "Land" de la capital banquera y financiera, Fráncfort.

"Los Verdes emergemos como contrapeso al antieuropeismo y a los populismos derechistas, centrados en el discurso negativo antiinmigración", apuntó a Efe Cem Özdemir, exlíder del partido y primer hijo de inmigrantes turcos que accedió al Bundestag (Parlamento federal), en 1994.

La formación ha demostrado solidez para asumir tareas de gobierno, según Özdemir, en alusión a las dos legislaturas en un Ejecutvio federal -bajo el socialdemócrata Gerhard Schröder de 1998 a 2005- o a escala regional.

"Como ciudadano de Baden-Württemberg le deseo a Tarek la misma suerte que a los correligionarios de mi tierra", añadió Özdemir, respecto a Winfried Kretschmann, quien en 2011 se convirtió en el primer verde al frente de un Ejecutivo regional en ese "Land", vecino a Baviera y a Hesse.

Los Verdes son socios de gobierno en nueve de los 16 "Lander" alemanes -sea con el SPD como con la CDU o en tripartitos junto al Partido Liberal (FDP) o La Izquierda.

"Es un partido de gran versatilidad pero sin mala reputación como formación aferrada al poder", argumenta la politóloga bávara Ursula Münch, quien califica de "trágica" la situación del SPD, exponente de lo contrario.

Los socialdemócratas han tenido tres del total de ocho cancilleres de la República Federal de Alemania (RFA) -Willy Brandt, Helmut Schmidt y Gerhard Schröder-, pero el elector actual no le identifica con estas fases, sino con las tres legislaturas en gran coalición bajo Merkel -la primera, la tercera y la presente, la cuarta.

"En la percepción de muchos, es un partido sin perfil social y cuyo único sentido es apuntalar a Merkel", apunta la politóloga.

Los Verdes se vieron favorecidos, según el analista Karl-Rudolf Korte, por el fracaso de un primer intento de Merkel, tras las generales de 2017, por formar un tripartito inédito con el FDP y los ecologistas, intento que los liberales abandonaron.

"Los conflictos internos constantes de la gran coalición hacen que se vea ahora con "nostalgia", pese a que no existió ni se sabe como habría funcionado esa alianza", según su colega Münch.

En Hesse dieron los Verdes un primer paso hacia su madurez política, al convertirse Joschka Fischer en 1985 en ministro de Medioambiente -el primer cargo con responsabilidad de Gobierno para el partido-.

Ahí pueden consolidar su buen momento, aunque, según Münch, también puede ser que sea una fase fugaz.

El éxito en Baviera no les servirá para dar el salto al poder, ya que los conservadores se proponen formar Gobierno con los asimismo derechistas Electores Libres. Un segundo puesto en Hesse no les garantiza que no acaben en la oposición, pese a su buen gobierno con Bouffier, con la frustración que ello comportaría.