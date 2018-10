Sergio Ramos: "Lopetegui tiene el apoyo del vestuario"

Madrid, 20 oct (EFE).- El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, habló en la zona mixta del Santiago Bernabéu tras la derrota (1-2) frente al Levante donde aseguró que "Lopetegui tiene el apoyo del vestuario", aunque no repitió que fuera una "locura" prescindir de sus servicios como sí hizo tras la derrota frente al Alavés.

"Los cambios de entrenador nunca son buenos. Es mucho más fácil hablar cuando las cosas no salen, es ventajista. Julen tiene el apoyo de todo el vestuario y hay que darle la vuelta entre todos, aunque las decisiones las toman los de arriba", dijo al ser preguntado sobre si mantenía su opinión de que sería una "locura" echar a Lopetegui, como dijo tras la derrota frente al Alavés el pasado 6 se octubre.

Tras el partido frente al Levante, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, bajó al vestuario del equipo, pero Ramos no desveló nada de este encuentro.

"Sería muy descarado contar qué pasa en el vestuario. El presidente suele bajar siempre y quizá conmigo es con quién habla de todo y nos hemos dado nuestra opinión. Ese tipo de decisiones no corre a cargo de los jugadores, pero nosotros pensamos en el siguiente partido e intentar revertir la situación", dijo.

Ramos insistió que la decisión de prescindir de Julen Lopetegui no depende de los jugadores: "A mí si me piden opinión yo la doy, pero una decisión tan importante dentro del club no depende de un jugador".

"La verdad es que es una racha bastante mala, es cierto que el Real Madrid no se la puede permitir, pero también es cierto que estamos más que vivos en liga, no hay tanta diferencia con los equipos de arriba", dijo sobre la situación del conjunto blanco que lleva cinco partidos sin conseguir la victoria, cuatro de ellos en liga.

"En la segunda parte nos hemos dejado el alma. El gol nos ha acompañado en otras épocas pero ahora se nos está negando un poco. Esperamos cambiar esto con el trabajo y que no nos influyan los resultados ni la crítica. La forma de sacar esto es trabajando", completó.

"Somos los primeros que tenemos que hacer autocrítica y rendir a mejor nivel, pero a veces la suerte hay que tenerla a tu favor y ahora no es el caso, pero vamos a hacer todo lo posible para que eso cambie. No hay que señalar a nadie, pero en algunos partidos hay errores individuales que nos han condenado encajando goles", añadió.

Sergio Ramos también habló sobre las críticas que están arreciando sobre el estado de forma de algunos jugadores, como es su caso: "Es cierto que cuando las cosas van mal las críticas recaen sobre los que más nombre o experiencia tenemos. Pero yo se lo agradezco porque me motiva mucho para mejorar y son partes de mis éxitos", finalizó.