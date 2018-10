Rubi: "El partido contra el Huesca es especial"

Sant Adrià de Besòs , 20 oct .- El entrenador del Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', reconoció que el partido de este domingo contra el Huesca, equipo con el que ascendió a Primera el curso pasado, no será uno más para él.

"Este partido es especial para el cuerpo técnico y para mí, pero cuando empiece ya no hay tiempo para historias", afirmó sobre su regreso a tierra aragonesas.

Rubi afirmó que la entidad oscense le trató "de forma maravillosa" y destacó su comprensión cuando tomó la decisión de fichar por el Espanyol. "Les deseo lo mejor después de esta jornada", comentó el preparador.

El entrenador se mostró prudente ante la mala dinámica del colista: "No lleva una racha buena, pero cuenta con buenos futbolistas. Es un conjunto con pundonor y corazón". En este sentido, el cambio de técnico en el Huesca, según Rubi, "puede servir de revulsivo".

Ganar fuera de casa es una de las asignaturas pendientes del Espanyol, que solo ha firmado dos empates fuera de casa. "No me obsesiona mientras nuestro juego esté dentro de los parámetros que queremos. Tengo ganas de vencer y no me da pena hacerlo ahí", dijo el técnico, que advirtió que ganar en el Alcoraz "no será fácil".

Cuestionado por el delantero Borja Iglesias, sin fortuna en la definición en el anterior partido, Rubi no se mostró preocupado: "Lo lleva todo con tranquilidad y una sonrisa, es un chico muy natural. La definición se entrena y nosotros lo hacemos, no hay ningún entrenamiento sin finalizaciones".