Paco López: "Lopetegui es un gran entrenador"

Madrid, 20 oct (EFE).- Paco López, técnico del Levante, defendió la figura del entrenador madridista Julen Lopetegui tras ganarle en el estadio Santiago Bernabéu y dejarle al borde de la destitución.

"No depende de mí su continuidad. Lopetegui es un gran entrenador y no lo digo por quedar bien, se ha forjado con muchísimo trabajo y formación pero sabemos como es este mundo del fútbol", manifestó.

Paco mostró su felicidad por la imagen de su equipo, que firmó su segundo triunfo de la historia en la casa del Real Madrid. "Hemos trabajado durante toda la semana como neutralizar el juego del Real Madrid. Estoy súper contento porque durante muchos minutos han salido muchas cosas de las trabajadas".

Pese al crecimiento de su equipo con tres triunfos consecutivos, dejó el técnico del Levante un mensaje con mucha cautela. "Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que cundo empezamos. Llevamos nueve jornadas y diría lo mismo si la clasificación dijese cosas más negativas".

"La Liga está muy igualada y queda muchísimo. En el juego nuestra idea es ser un equipo valiente y atrevido como hoy. La consigna era llegar sin miedo a la portería rival y se ha cumplido muchos minutos en la primera parte. Luego sabíamos que íbamos a sufrir ante el talento del Real Madrid", analizó.

Desveló Paco López la charla que dio a sus jugadores en el vestuario, cuando les dijo que "el talento tiene límite pero no el esfuerzo, la ilusión, fe y convencimiento", y aseguró que "el equipo crea en lo que trabaja es un arma muy potente" y le hace sentirse "orgulloso" de su plantilla.

"El equipo ha salido convencido de lo que hacía y en el descanso corregimos detalles en problemas que creaban con movimientos de Lucas y Asensio. Sabíamos que ellos iban a acumular más gente arriba al final y en la segunda parte nos costó mucho más", analizó.

Por último, destacó el trabajo de Oier aunque no quiso destacar un jugador por encima del resto. "Tenemos un magnifico portero, está haciendo una temporada excepcional pero no me gusta individualizar y si el portero está bien es porque el resto lo están. Es un trabajo colectivo y lo importante es que se premie el trabajo colectivo".