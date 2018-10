Óscar Rodríguez: Nos vamos con mal sabor de boca, pudimos ganar

Valencia, 20 oct (EFE).- Óscar Rodríguez, jugador del Leganés, dijo que el empate logrado este sábado en Mestalla les sabe a poco después de haber ido por delante en el marcador.

"Nos vamos con mal sabor de boca, porque hemos podido conseguir los tres puntos, pero jugar aquí es muy difícil porque presionan los noventa minutos. No ha podido ser", destacó en una entrevista con BeInLaLiga.

"Este punto no está nada mal porque conseguir algo aquí no es nada fácil. Las cosas se han hecho bien, pero el resultado no ha sido el que queríamos", añadió.

El jugador fue el protagonista del penalti que permitió adelantarse a su equipo y dijo que creía que el argentino Ezequiel Garay, defensa del Valencia, no le vio porque llegó por detrás y le dio en la rodilla "pero es penalti", agregó.