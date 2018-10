Márquez asegura que esperaba "estar más lejos" y que hay "opciones"

Motegi , 20 oct .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial y sexto en los entrenamientos para el Gran Premio de Japón de MotoGP, afirmó tras los mismos que "honestamente", se esperaba "estar más lejos" y que sobre sus opciones a lograr el título señaló que "opciones hay".

Al comparar su posible título de 2016 con el que protagonizó en 2016, reconoció que "el de 2016 fue una carambola, pero sigue siendo difícil, no es como en Valencia el año pasado donde tenía margen para jugar".

"Ahora, si quiero intentar conseguir el título mañana, tengo que ganar porque Dovizioso estará para ganar; intentaremos evitarlo pero tenemos la tranquilidad de que quedan cuatro carreras", recordó el piloto de Repsol Honda.

"Opciones hay, porque me estoy encontrando bastante bien, sobre todo en ritmo tras los cuartos libres, que son los que te guían un poquito, el entrenamiento que permite ver cómo será la carrera, y ahí me he encontrado bastante bien", aseguró Márquez.

"No salimos en la mejor posición, salimos sextos y aquí cuesta adelantar, sobre todo en las primeras vueltas con depósito lleno, pero la carrera es larga e intentaremos gestionarla de la mejor manera", explicó el líder del mundial.

Y al referirse a sus rivales para la carrera japonesa, Marc Márquez afirmó que "está Dovizioso, que tiene un muy buen ritmo, Cal -Crutchlow- también, aunque se le ve un poquito más forzado en algunos puntos, pero también puede estar ahí, y Zarco también estará ahí delante luchando por la victoria".

No obstante, Marc Márquez aseguró que entre su ritmo y el de Andrea Dovizioso "hay poca diferencia, está todo muy a la par", aunque enseguida aclaró que "con Dovizioso nunca lo sabes porque siempre se esconde un poco, ataca cuando toca".

"Aquí sí que en los momentos cruciales ha salido y se ha colocado primero, así que creo que es el que está al mejor nivel en este circuito, como ya esperaba desde el jueves, pero no estamos tan lejos", volvió a asegurar Márquez.

Y, al recordar la caída, el piloto de Repsol Honda explicó que el límite de la moto en este trazado "es otro" y que por ellos trabajaron en "cambiar ese carácter de la moto para no tener que arriesgar tanto".

"Lo hemos conseguido, para tener un poquito más de estabilidad en frenada, que aquí es muy importante, y lo hemos conseguido, por eso la caída me ha lastrado bastante el oficial, porque la otra moto sí que tenía una puesta a punto completamente diferente, pero mañana intentaremos acabar de entender dónde podemos mejorar y dar ese pasito para tener la confianza y conocer más esta moto", dijo.

El punto en el que se cayó, el representante del equipo Repsol Honda explicó que es "la curva en la que vas más rápido del circuito, es donde les recupero, y normalmente donde te sientes a gusto y fuerzas más".