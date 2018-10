Lopetegui: "No hemos merecido la derrota"

Madrid, 20 oct (EFE).- Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, agradeció el comportamiento de la afición madridista en una nueva derrota, "han estado de diez", señaló, y defendió los méritos de su equipo en un partido en el que dijo no merecieron perder.

"Está claro que no hemos merecido la derrota pero el fútbol se decide por goles, no por merecimiento. Hemos hecho lo que un equipo tiene que hacer, atacar y disparar cuatro palos, dos goles anulados, mas de treinta disparos. Hemos atacado mucho y bien pero han sucedido cosas extrañas en el inicio de partido", analizó.

"Con un tiro a portería íbamos 0-2 y el equipo ha tenido que rehacerse. Hemos corrido riesgos y creado ocasiones de gol pero solo ha entrado una, cuando pudimos marcar muchos más. Hay que cambiar una dinámica devastadora con acierto en el remate y volviendo a ganar partidos", añadió.

Lopetegui no ocultó el estado de ánimo que encontró en sus jugadores al entrar al vestuario tras la derrota. "Me he encontrado un vestuario triste, sabiendo la injusticia del fútbol y con ganas de revancha. Muchos jugadores venían de lesión y estaban con calambres. Están con ganas de levantar la cabeza y mirar al partido que tenemos en breve en Champions".

Preguntado por las cosas extrañas que apuntó, el técnico vasco dejó claro que no se refería al colegiado ni al VAR. Iba encaminado a los dos errores consecutivos de Varane. "Hemos tenido infortunios en situaciones con clara ventaja y con un tiro a puerta íbamos 0-2".

Y mandó un mensaje a los aficionados del Real Madrid. "Agradecer a los aficionados el comportamiento espectacular, han creído hasta el final y nos han acompañado en el intento de remontada que no hemos podido conseguir. El equipo se va a dejar la vida cada partido y vamos a darle alegrías. Agradezco el comportamiento que han tenido con todos, con los jugadores y el entrenador".

Por último, defendió la actitud de inicio de sus jugadores. "El equipo no ha salido mal, lo hizo atacando bien pero hemos encajado gol en situación ventajosa para nosotros. El fútbol te castiga pero el inicio era prometedor y nos encontramos un 0-2 en contra. Tenemos que intentar que hacer bien las cosas no se traduzcan en goles en contra y sí a favor".