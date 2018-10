Loizate: "No me esperaba estas dos medallas"

Santa Eulària des Riu , 20 oct .- Irene Loizate, medallista de bronce y de oro sub-23 en el Campeonato de Europa de duatlón celebrado en Santa Eulària des Riu (Ibiza), se mostró sorprendida y satisfecha por la consecución de ambos éxitos.

"No me esperaba estas dos medallas. El primer diez mil ha sido muy duro y luego en bici, como hemos ido en grupo, hemos recuperado. Los últimos cinco kilómetros los he hecho a tope. Cuando todo se apretó en la bici pensé que se me escapaba pero luego volví a coger fuerzas y al final hemos remontado", explicó a EFE.

La victoria final fue para la francesa Sandra Levenez, quien lideró toda la prueba: "La francesa era inalcanzable, estaba muy fuerte. Incluso yendo sola en bicicleta no hemos sido capaces de pillarla en grupo".

Además consideró que lo conseguido le anima a seguir trabajando de cara al futuro: "He entrenado mucho en verano y esto es un premio, una motivación para seguir entrenando. En Ibiza nunca había estado y me ha gustado mucho, la verdad".