Javier Martín: "Estoy que no me lo creo"

Santa Eulària des Riu , 20 oct .- Javier Martín, medallista de plata sub-23 en el Campeonato de Europa de duatlón celebrado en Santa Eulària des Riu, se dio por satisfecho con el éxito conseguido pese a que una caída le privó del oro en los metros finales.

"Estoy muy contento. Una pena porque se me ha escapado el primer puesto sub-23 en los últimos trescientos metros por una caída. Pero estoy que no me lo creo. Este segundo puesto va para mi abuelo, que falleció hace un mes. Seguro que le hubiera gustado vivirlo, venía a verme muchas veces", apuntó a Efe.

"Veía que mi perseguidor no me cogía, iba con fuerzas. Pero ha sido caerme, descoordinarme y no ir más. Iba por el paseo marítimo, resbalaba un poco y me he ido al suelo. Es una pera pero aún así estoy muy contento", manifestó.

El recorrido estuvo dominado por los franceses Yohan Le Berre y Benjamin Choquert: "Son absolutos, el año que viene me tocará luchar contra ellos. Son otro nivel, se han ido como han querido. Voy a intentar competir con ellos en el futuro y creo que puedo. Soy todavía joven y puedo intentar lucharlo".

Por otro lado quiso agradecer el apoyo de los aficionados españoles: "Se nota la afición de aquí, te animan. Se oye 'vamos España' muchas veces y eso te ayuda mucho cuando vas sufriendo, se agradece".