Gómez Noya: "2018 me deja un sabor un poco amargo por el Ironman de Hawai"

Madrid, 20 oct (EFE).- El triatleta gallego Javi Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo, declaró a EFE que este 2018, su primer año en la larga distancia, le deja "un sabor un poco amargo" por el undécimo puesto en el Mundial de Ironman de Hawai, en el que terminó undécimo.

Gómez Noya (Basilea, Suiza. 1985) tiene un palmarés envidiable en el triatlón que incluye, entre otros títulos, 5 Campeonatos del Mundo, 4 de Europa o una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En busca de nuevos objetivos, este año dio el salto a la larga distancia, en la que también ha conseguido grandes resultados.

Recién aterrizado del Mundial de Ironman de Hawai, Gómez Noya participó en el Santander Triathlon Series Madrid, en el que compitió junto a varias mujeres componentes del equipo 'Corre en Rosa'.

P: ¿Qué le ha parecido este Santander Thriatlon Series en Madrid?

R: Ha sido un lujo poder compartir cartel con unas luchadoras que han superado un cáncer de mama. Es muy inspirador conocer sus historias, lo que han tenido que pasar y sufrir y hacer esta carrera a su ritmo. Estoy muy orgulloso de que hayan cruzado la meta pasando una buena jornada.

P: ¿Ha habido alguna historia que le haya llamado la atención?

R: De la manera general me han impactado todas porque han tenido que sufrir unos tratamientos muy duros y el deporte les está ayudando a superarlo. Plantearse nuevos objetivos, nuevas metas, me inspira y me motiva, porque es gente que lo ha pasado mal y ha tenido que luchar mucho para poder disfrutar ahora.

P: ¿Cómo es participar en una prueba de Madrid y no meterse en el agua?

R: Es raro. He competido muchas veces en Madrid en las Series Mundiales y ver el lago de la Casa de Campo vacío es extraño. Aún así se ha podido hacer la prueba y esperemos que el año que viene esté el agua funcionando.

P: A dos meses para que termine el año, no sé si quiere hacer un balance de este 2018

R: Ya puedo hacer un balance. No he podido cumplir el principal objetivo que quería, que era hacerlo mejor en Hawai, pero ha habido carreras muy buenas. En mi debut en Ironman en Cairns (Australia) fui segundo, tercero en el campeonato del mundo de medio ironman y he ganado también algunas pruebas. En cuanto a resultados ha estado bien, pero me quedo con el sabor un poco amargo de que la carrera que esperaba no salió como quería.

P: ¿Qué se lleva de ese Ironman de Hawai?

R: Ha sido un aprendizaje importante de cara a ganar experiencia para próximas ediciones. Fui más fuerte de lo que debía en bicicleta por aguantar en el grupo que iba a luchar por la victoria y en una carrera de estas un error lo pagas caro.

P: ¿Pondría una nota a este año?

R: No pongo nota. Estoy muy orgulloso de cómo he trabajado y he dado todo entrenando. A toro pasado veo cosas que podía haber hecho diferentes y que puedo mejorar para próximos años. Lo que quiero es seguir evolucionando.

P: De ese aprendizaje, ¿con qué se queda?

R: Me quedo con la forma de saber gestionar estratégicamente la carrera y también del tipo de entrenamiento que debo hacer para una prueba de estas condiciones.

P: ¿Qué le depara el futuro?

R: Ahora necesito descansar y luego volver al trabajo. Volver a plantearme objetivos, retos para 2019 y trabajar concienzudamente para ellos. Todavía no lo he pensado porque necesito recuperar un par de semanas.

P: Lo que está claro es que sus pasos seguirán por la larga distancia

R: Sí, en algún momento querré volver a hacer bien Hawai, pero no tengo claro como voy a plantear la temporada del año que viene.

P: Después de muchos años en el triatlón y cinco campeonatos del mundo, ¿cómo se ve de espectador el circuito?

R: He visto unas carreras con Mario Mola dominando prácticamente en todas. Es un gran triatleta, un buen amigo y es el merecido campeón del mundo. Cuando lo veo tengo a veces las ganas de estar ahí, pero por otra parte también disfruto como un aficionado más de amigos que lo están haciendo muy bien.

P: ¿Le vamos a volver a ver en el circuito de triatlón?

R: No lo sé, es cuestión de plantearse los objetivos. Evidentemente no puedo hacer corta y larga distancia a la vez.

P: ¿Qué le parece el buen estado de salud que tiene el triatlón en España actualmente?

R: Yo creo que estamos viendo la cantidad de pruebas que se están haciendo gracias a los participantes y el seguimiento de los medios de comunicación y eso es bueno para la repercusión. Es un deporte que está creciendo, aunque queda un camino por delante, y ojalá sea mucho más grande con el paso de los años.