Forques: "Ganar en casa siempre es un placer"

Santa Eulària des Riu , 20 oct .- Romaric Forques, campeón de Europa júnior de duatlón tras imponerse en la carrera por el título disputada en la localidad de Santa Eulària des Riu (Ibiza), se mostró muy satisfecho por la medalla de oro y por conseguir esta en España.

"Ganar en casa siempre es un placer. Era la primera vez que venía a Ibiza y me llevaré un buen sabor de boca. Estoy muy contento", señaló a EFE tras alzarse con la victoria final.

Asimismo explicó sus sensaciones con respecto a la prueba: "Los circuitos son muy llanos y no da tiempo a marcar casi diferencias. Es correr, transición y correr. Se lo iba a llevar el que mejor lo hiciese corriendo. He tenido la suerte de que he sido yo pero podía haber sido cualquiera", dijo.