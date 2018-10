Emilio Martín: "Todavía tengo nivel para seguir compitiendo en duatlón"

Santa Eulària des Riu , 20 oct .- Emilio Martín (Huelva, 1982) es quizás el gran referente del duatlón español, disciplina en la que sabe lo que es proclamarse campeón mundial y continental. El Campeonato de Europa de Santa Eulària des Riu (Ibiza) suponía para un nuevo reto y ha respondido logrando la medalla de bronce, tras lo que habló con EFE.

Pregunta: Decía que llegaba preparado para sumar una medalla y se la lleva

Respuesta: Sí. Era el objetivo hoy, ganar era muy difícil. Le Berre está un escalón por encima del resto, como así ha demostrado en la carrera. Creo que hoy siendo realistas y honestos solo estaban en juego la plata y el bronce. Eso dificultaba mucho la tarea pero creo que he hecho una buena carrera, muy trabajada.

He arriesgado mucho en la primera carrera intentando buscar una táctica que no me ha salido pero he sabido reciclarme para poder correr fuerte el último cinco mil y ha salido bien la táctica. Muy contento y es una medalla más para el palmarés, que cada año cuesta más conseguirlas.

P: Los franceses intratables desde el principio ¿no?

R: Sí. Choquert tiene una hora y dos minutos en media maratón, es casi más atleta que duatleta. Le Berre es el futuro, cada año sube un poquito más el nivel. Estaban muy fuertes, era casi imposible ganarles y estoy muy contento por este tercer puesto.

P: ¿Esto le ayuda a desquitarse de lo que le pasó en el Mundial, donde se fue con un sabor amargo?

R: El Mundial me dejó un sabor amargo porque no me vi competitivo. Hoy, aunque hubiese quedado quinto o sexto me hubiese quedado satisfecho porque me he vuelto a ver competitivo. Quizás no como en años anteriores pero sí competitivo. Estoy muy feliz porque reafirma que todavía tengo nivel para poder seguir compitiendo en duatlón. A los que estamos ahí a veces nos surgen las dudas y esto da confianza y moral de cara a seguir por lo menos un año más.

P: ¿Cómo ha sido la experiencia de competir en un Europeo que tiene lugar en España?

R: Estamos bastante acostumbrados últimamente porque España organiza muchas competiciones internacionales pero si este campeonato hubiera sido fuera no digo que no hubiese quedado tercero pero me hubiera costado más. Hay momentos en los que el cuerpo te anima a relajarte porque vas sufriendo y ver que la gente te anima hace que saques ese plus de fuerza. Es una experiencia muy bonita y muy gratificante.

P: Ha empezado a probar con el triatlón... ¿Qué tal va?

R: No cómo esperaba, la verdad. Esperaba una mejora un poco mayor en la natación pero está siendo un poco más lenta de lo que yo esperaba. Quizás eso haga que finalmente no tire por ahí, no sé. Cuando termine la temporada me sentaré tranquilamente, descansaré y decidiré qué es lo que hago el año que viene. Hasta que descanse no quiero hacer valoraciones ni plantearme objetivos de cara al año que viene.