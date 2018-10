Dovizioso dice no luchar por el título y que le interesa más "la victoria"

Motegi , 20 oct .- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), autor del mejor tiempo de MotoGP para el Gran Premio de Japón dijo tras los entrenamientos que no siente realmente que esté "luchando por el campeonato" y que le interesa más "la victoria".

En general, Dovizioso comentó que "ha ido todo como esperábamos pero la carrera siempre es distinta y puede ir en varias direcciones, tanto para bien como para mal, pero no está sólo Marc, que ha ido muy fuerte, no sé si en la calificación le ha penalizado la caída".

Al confirmarle que, efectivamente el piloto de Repsol Honda dijo sentirse condicionado por ese hecho, aseguró que "no esperaba que fuese un motivo, ya que normalmente a Marc las caídas no le afectan demasiado y esperaba un rendimiento más fuerte en la calificación, pero en cualquier caso el ritmo que ha hecho es muy rápido y estamos muy parejos, no hay uno que sea más veloz o más lento, desde fuera se ve muy bien y seguramente lo intentará".

El piloto italiano insistió en que "no somos sólo nosotros dos, como ha pasado en otras carreras, aquí hay más pilotos y para la estrategia tienes que tener en cuenta a todos y ya veremos cómo se plantea la carrera, porque los entrenamientos son una cosa pero determinados detalles aparecen en carrera y los descubres allí".

"Creo que Zarco, como él mismo ha dicho, hace un tiempo que no consigue estar delante y ha sido rápido desde los primeros libres, así que espero que sea rápido durante toda la carrera; será uno de los pilotos en los que fijarse", comentó el italiano.

Y al recordar que Marc Márquez "se juega" sus opciones al título y por ello podría estar más nervioso, Andrea Dovizioso no dudo al afirmar que "a lo largo de su carrera ha demostrado que es capaz de gestionar bastante bien la tensión, ha ganado mucho, no sé si tendrá presión mañana, pero con lo que ha demostrado en otros campeonatos no creo que mañana la tenga".