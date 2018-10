Diego Martínez: "El Granada con diez hizo méritos para marcar"

Alcorcón , 20 oct .- Diego Martínez, entrenador del Granada, lamentó la derrota sufrida este sábado en Santo Domingo frente al Alcorcón y dijo que su equipo, que jugó con diez jugadores casi toda la segunda parte, hizo "méritos para marcar y empatar".

Un gol de penalti de Juan Muñoz a los 57 minutos decantó la balanza del partido del lado del Alcorcón, que sufrió para aguantar el resultado con uno más sobre el césped tras la expulsión de Víctor Díaz en el Granada.

"Hemos competido muy bien y cuando compites la palabra regalar no entra en el vocabulario. La segunda parte, con uno menos, fuimos merecedores de gol y arriesgamos con los cambios, pero la expulsión y el penalti hicieron variar todo", dijo Martínez.

El Granada se quedó con diez tras la expulsión a los cincuenta minutos de Víctor Díaz, que derribó con una dura entrada a Nono cuando iba a iniciar la carrera en un contraataque.

"Víctor me comenta que se resbala y no es con mala intención, pero en estos campos puede parecer más aparatosa una falta de lo que es. Aún así, respetamos la decisión porque arbitrar es muy difícil. Hoy nos toca a nosotros salir perjudicados, pero hablar de esto después de estar con diez no es lo suyo. Solo digo que el equipo con diez ha hecho méritos para marcar", señaló.

Por último, Diego Martínez dijo que "perder duele" y más su equipo que tiene "orgullo, raza y carácter".

"Estoy muy orgulloso del esfuerzo de los jugadores, porque solo nos ha faltado acierto. Ahora hay que levantarse y pensar en el partido de la próxima jornada", concluyó.