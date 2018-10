Berizzo: "No debemos jugar a lo que no sabemos en Ipurua"

Lezama , 20 oct .- Eduardo Berizzo, técnico del Athletic Club, subrayó que su equipo debe enfrentarse al Eibar "con tensión desde el principio" para tratar de imponer su estilo y "no jugar a lo que no sabemos" en Ipurua.

"Debemos entrar al partido con mucha concentración para que el partido vaya por el canal que queremos. El equipo lo conoce y sabe lo que nos vamos a encontrar Tenemos que imponer nuestro estilo y no jugar a lo que no sabemos", incidió el argentino.

El entrenador del equipo rojiblanco considera que en el estadio eibarrés "la ventaja en el marcador solidifica el planteamiento", pero matizó que "las condiciones del campo no conspiran contra el estilo de "mover balón con intención y dinamismo" que van a tratar de proponer. "Se puede jugar", apostilló.

"Los detalles importan, pero la clave del partido será jugar a nuestro estilo, poner la pelota en el césped, hacer ataques elaborados y no exponerse a cosas que el rival hace muy bien como los centros laterales, las segunda jugadas y el balón parado", detalló.

Berizzo, por otro lado, admitió que el parón liguero después de la derrota ante la Real Sociedad "alarga el sinsabor" y aunque recalcó que el Athletic "ofrece sensaciones futbolísticas positivas" asumió que deben "corregir cosas, siendo eficaces en los últimos metros y prácticos en los errores" defensivos.

"Numéricamente mereceríamos más puntos de los que tuvimos, pero nuestros errores nos han privado de ellos. Estos tres partidos -Eibar, Rayo y Valencia- deben solidificar nuestra manera de jugar y conseguir puntos que nos pongan en un lugar de la tabla para intentar cosas y reflejen el juego en números", reflexionó.

Sobre la escasa producción ofensiva que está mostrando hasta ahora el Athletic admitió que "es tarea del entrenador mejorarla" y "construir un sistema que permita que se sucedan oportunidades de gol y apostar en la repetición para acertar". "Que por repetirlas se vuelvan efectivas", concretó.

En ese sentido, Berizzo comentó que ha detectado en sus futbolistas "una ansiedad lógica por no conseguir resultados que te saquen de un lugar" que, no obstante, no afectado a su capacidad de trabajo.

"Lo que puedo elogiar es la capacidad de entrenar de este equipo, absorbe cualquier tipo de entrenamiento. Tenemos un plan y una manera de jugar a la que se han adherido y ahora hay que pasar al plano de ajustar cosas que nos hagan mas efectivos", subrayó.