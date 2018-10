Berizzo: "Ver que le va bien a Orellana me produce alegría"

Lezama , 20 oct .- Eduardo Berizzo, técnico del Athletic Club, aseguró este sábado que "ver que le va a bien" a Fabián Orellana en el Eibar es "un motivo de alegría" y añadió que mantiene "la misma estima a nivel personal" por el jugador chileno, a quien apartó por motivos disciplinarios hace dos años en el Celta.

"Sucedió un episodio en el que tuve que actuar como entrenador, pero podría mantener cualquier conversación con Fabián. Eso ha pasado atrás y no perjudica en nada la estima que siento por él porque le conozco hace muchos años", subrayó Berizzo en la rueda de prensa previa a la visita a Ipurua.

El argentino añadió que poder reencontrarse el domingo en Eibar con Orelllana le produce "alegría". "Las segundas oportunidades existen para todos y podremos mirarnos a la cara y saludarnos con total honestidad. Lo que sucedió en aquel momento fue profesional", apostilló.

Berizzo, por otro lado, dio su opinión también sobre la no convocatoria de Iñigo Martínez con España que el propio seleccionador, Luis Enrique Martínez, aclaró que se trató de "un malentendido" entre los servicios médicos de la selección y del Athletic.

"Creo que la situación es clara. En la selección uno protege a los futbolistas para no devolverlos lastimados a sus clubes porque no son de su propiedad. Es tarea del seleccionador ese cuidado. He sido integrante de un cuerpo técnico de selección y ese pensamiento es así", dijo Berizzo recordando su etapa de asistente de Marcelo Bielsa en el combinado de Chile.

El técnico añadió que, "por el conocimiento" de primera mano que tenían del estado del central "el margen de error es menor" y que "por ahí surgió la decisión" de alinearlo frente a la Real Sociedad.

"La selección no quiso arriesgar y nosotros sí, con el convencimiento de Iñigo de hacerlo. No es más que una decisión tomada de diferente manera. Iñigo es un futbolista de nivel que volverá a una convocatoria cuando lo estime el seleccionador", zanjó Berizzo.