Alcobendas apela a su mejoría como local para sorprender al Anaitasuna

Alcobendas , 20 oct .- El Secin Group Alcobendas apelará a la competitiva versión que ha mostrado en sus dos últimos encuentros como local para tratar de sorprender este domingo (12:00), a un Helvetia Anaitasuna que viaja a Madrid dispuesto a zanjar sus dudas clasificatorias.

Al abrigo de su afición los jovencísimos jugadores del conjunto madrileño parecen olvidarse de los muchos centímetros, kilos y años de experiencia en que les aventajan el resto de equipos de la categoría.

Una transformación que permitió a los de Ángel Castaño no sólo poner en muchísimos aprietos al BM. Benidorm, sino derrotar por 32-30 al Quabit Guadalajara, en un encuentro en el que los madrileños llegaron a contar hasta con siete goles de ventaja en el segundo tiempo.

Línea ascendente que el Secin Group Alcobendas tratará de prolongar ante un Helvetia Anaitasuna, que como recalcó el preparador madrileño, atesora mucha más calidad que los cuatro puntos con los que cuenta en la clasificación.

"Si nos fiáramos solamente de la clasificación nos engañaríamos, porque nos vamos a enfrentar a un equipazo. Un rival que cuenta con un siete titular muy potente y con recambios de calidad en todos los puestos. Va a ser un partido muy difícil", señaló Castaño en declaraciones a la Agencia EFE.

Argumentos que el equipo madrileño tratará de contrarrestar con una agresiva defensa que le permita controlar no sólo a "cañoneros" como el brasileño Raúl Nantes, máximo goleador del equipo navarro, sino también a los pivotes Antonio Bazán y Ander Ugarte.

"Tenemos que ser capaces de dotar a nuestra defensa de la profundidad necesaria para no conceder espacios a sus lanzadores, que Anaitasuna los tiene muy buenos, sin perder la capacidad de defender la línea de pase con los pivotes", explicó el entrenador madrileño.

Y es que el Secin Group Alcobendas tiene claro que la clave, no sólo ya para tratar de sorprender al Helvetia Anaitasuna, sino para poder pelear por la permanencia pasar por fortalecer al máximo su defensa.

"Debemos obligar a los rivales a que tengan que elaborar mucho sus ataques, porque si conseguimos que los contrarios estén mucho tiempo atacando y que sus opciones de lanzamiento sean peores, tendremos la posibilidad de correr, uno de nuestros puntos fuertes", indicó Castaño.

Velocidad y vértigo, los pilares sobre los que se ha sustentado históricamente el juego del conjunto madrileño que no deben confundirse, como advirtió el preparador alcobendense, con la precipitación.

"A pesar de la juventud estamos teniendo la paciencia suficiente para atacar a defensas que son mucho más fuertes que nosotros y eso no lo podemos perder, porque si nos desesperamos estamos perdidos, en ASOBAL cualquier opción de lanzamiento que no esté bien trabajada es una opción clara de contraataque y nosotros no podemos conceder esas facilidades", concluyó Ángel Castaño.