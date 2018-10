El Albacete quiere volver a saborear la victoria ante un Almería en racha

Albacete, 20 oct (EFE).- El Albacete recibe este domingo al Almería en el estadio Carlos Belmonte con la intención de volver a saborear una victoria después de sufrir dos derrotas consecutivas, mientras que el cuadro rojiblanco llega a esta cita en plena racha positiva.

La igualdad es máxima entre ambos conjuntos, ya que los dos poseen los mismos puntos -13- y ocupan la séptima (Albacete) y octava plaza (Almería) de la clasificación de Segunda división tras la disputa de nueve jornadas.

Los almerienses, que no vencen en tierras albaceteñas desde hace quince años -y sólo lo han logrado esa vez-, han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros y llegan con la moral muy reforzada tras golear (3-0) a Las Palmas, uno de los conjuntos favoritos al ascenso.

En cambio, el cuadro local tratará de hacer efectivas sus llegadas al área, todo lo contrario que le sucedió en las dos últimas salidas, pues, aunque dejó una buena imagen, no fue suficiente para, al menos, puntuar en alguno de los enfrentamientos.

Estos dos tropiezos no han hecho dudar ni un ápice a su técnico, un Luis Miguel Ramis que opina que "el camino es bueno", califica a su equipo como "fiable, estable y equilibrado" y destaca que "ahora toca acompañar esas buenas sensaciones con un buen resultado".

De su paso por el Almería, conjunto que lo destituyó la campaña anterior, lo recuerda "como muy bueno, con meses muy buenos de trabajo, con los jugadores, con la afición y eso lo valoramos mucho".

Ramis aseguró que no se plantea realizar muchos cambios y añadió que tiene "dudas en algunas posiciones, no sólo en la parte delantera", respondiendo en este sentido sobre si podría volver al once el albanés Rei Manaj, quien se perdió la última cita liguera por estar convocado con su selección.

El preparador tarraconense ha convocado a dieciocho futbolistas, entre los que se encuentran los centrocampistas Susaeta y Erice, recuperados de sendas lesiones, pero no el central argentino Gorosito y el atacante paraguayo Acuña, aquejados de distintas dolencias.

Regresa también a la citación el delantero Rei Manaj, mientras que se quedan fuera el mediocentro Jean Jules y el extremo brasileño Paulo Vítor respecto a la última convocatoria.

El Almería, en plena recuperación, buscará en tierras manchegas seguir con la buena línea que inició en la anterior ronda de la Copa del Rey frente al Málaga, continuada esta semana al eliminar también al Reus (3-1) en este torneo, y que le ha llevado a sumar seis victorias en los últimos siete partidos.

La intención de los almerienses, hasta ahora más fiables en su estadio, es conseguir una mayor regularidad y ser capaces de ofrecer a domicilio, donde sólo han ganado un partido y perdido tres, una imagen similar a la que vienen demostrando en casa.

El equipo rojiblanco ha destacado en los últimos encuentros por su buen trabajo defensivo, ya que en las últimas cinco jornadas de Liga solo ha encajado dos goles por los nueve marcados, como consecuencia de las pocas oportunidades que concede a sus rivales.

El técnico del Almería, Fran Fernández, tiene la duda del central argentino de origen argentino Esteban Saveljich, con problemas físicos, mientras que está descartado el centrocampista Sergio Aguza, con una dolencia muscular sufrida en el partido de Copa.

Aún así, no se prevén cambios en el once con respecto al de la pasada semana, salvo que Fernández opte por la vuelta de José Corpas, que estaba sancionado y a quien sustituyó el colombiano Juanjo Narváez, autor del primer gol en la última victoria por 3-0 frente a Las Palmas.

La ausencia de Saveljich, si se concreta, puede conllevar que el Almería juegue con el mismo once que lo hizo en la segunda parte frente al conjunto insular.

Los almerienses vuelven a un campo donde el año pasado comenzaron una nueva etapa tras la destitución de Luis Miguel Ramis, curiosamente ahora entrenador de un Albacete que apuesta por tener la posesión, como ha dicho Fernández, a quien, sin embargo, le preocupa más que su equipo sepa qué hacer cuando tenga el balón.

- Alineaciones probables:

Albacete: Tomeu Nadal, Tejero, Arroyo, Caro, Mathías Olivera, Bela, Erice, Febas, Eugeni, Rei Manaj y Zozulia.

Almería: René; Romera, Owona, Juan Ibiza, Andoni López; Eteki, César de la Hoz; José Corpas, Juan Carlos Real, Luis Rioja; y Álvaro Giménez.

Árbitro: Ocón Arraiz (Comité Riojano).