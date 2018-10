Valverde: "Es una semana bonita"

Sant Joan Despí , 19 oct .- Ante un calendario exigente en el que su equipo se verá las caras con el Sevilla, líder de LaLiga Santander, el Inter de Milán y el Real Madrid en el Camp Nou, el entrenador del Barcelona aseguró que sus jugadores afrontan "con ganas" una "semana bonita".

El primero de estos tres partidos seguidos en el Camp Nou será este sábado (20.45 horas) ante el Sevilla, un choque especial para Valverde, que por vez primera desde que ocupa el banquillo azulgrana no lo afronta como primer clasificado.

"Hay alicientes suficientes para que nosotros demos una buena imagen. Nos estamos jugando el liderato. Este partido tiene muchas cosas que hacen pensar que nos tenemos que centrar en él", exigió.

En este sentido, subrayó que los próximos tres encuentros contra rivales directos serán importantes: "Jugamos contra el Sevilla, que es el líder y eso es un momento diferente, ya que es la primera vez desde que llegué que no estamos en la cabeza de la clasificación. Luego nos jugamos contra el Inter el liderato del grupo de la 'Champions'. Es una semana bonita, intensa y tenemos ganas de afrontarla, la verdad".

Será la segunda vez que Sevilla y Barcelona se miden esta temporada. En el único precedente, el equipo azulgrana conquistó la Supercopa de España, un choque que al cuerpo técnico de Valverde le sirve como referencia.

"Lo hemos revisado, teniendo en cuenta de que el Sevilla está en una buena trayectoria, que empezó rodado la temporada porque tuvo partidos muy pronto. Para nosotros es una referencia, pero no del todo, porque han cambiado algunos jugadores. Estamos preparados para lo que sea", añadió.

Sobre la posibilidad de que Pablo Machín apueste por un marcaje individual a Lionel Messi, algo que ya realizó la temporada pasada cuando dirigía al Girona, el técnico azulgrana asume que es una posibilidad más.

Aunque más parece preocuparle a Valverde los pocos efectivos en el eje de la defensa con las lesiones de Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen, que se perderán los próximos encuentros.

"Han estado entrenando con nosotros Oriol Busquets y Chumi, del filial. Tenemos la opción de Sergio Busquets o de algún lateral derecho, aunque es posible que tengamos que echar mano del filial", apuntó.

En cualquier caso, no piensa de momento Valverde en incorporar a un defensa en el mercado de invierno -"ahora me fijo en los jugadores del B", insistió- y confía en contar "pronto" con Umtiti, que está realizando un tratamiento de musculación para superar sus molestias en la rodilla.

El que sí que estará previsiblemente mañana contra el Sevilla es Gerard Piqué, quien esta semana ha participado en varios actos para presentar el nuevo formato de la Copa Davis que ha creado su empresa.

Preguntado por si le preocupa que esta nueva faceta pueda afectar el rendimiento del jugador catalán, Valverde tiró de ironía: "Las cosas de Piqué, los viajes, no me preocupan. A mí lo que me fastidia de Piqué es que ha tenido una idea genial, pero no se me ha ocurrido a mí. Es lo único. Pensamos que va estar al cien por cien".

Más allá de la actualidad deportiva, otro de los nombres de la semana ha sido el del delantero del PSG Neymar da Silva, de quien se ha especulado que estaría interesado en regresar al Camp Nou.

"Yo le entrené quince días. Cualquier momento es bueno para elucubrar, pero Neymar está ahora en otro equipo. Son especulaciones, no estamos en el mercado ni se ve a corto plazo. Pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa", contestó.

Por último, Valverde se refirió a la situación del chileno Arturo Vidal, que fue noticia por mostrar su malestar en las redes sociales después del poco protagonismo que tuvo en los dos últimos partidos contra el Tottenham y el Sevilla.

"Aquí tenemos la idea de solucionar los problemas dentro del vestuario. He hablado con él y no voy a comentar los términos de la conversación que tuvimos", zanjó Valverde. EFE