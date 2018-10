El técnico del Lugo resta "crédito" a la situación del Nàstic

Lugo, 19 oct (EFE).- El técnico del CD Lugo, Javi López, ha restado "crédito" a la situación del Nàstic de Tarragona en la clasificación de LaLiga 1/2/3, en la que es penúltimo con seis puntos, los mismos que el colista, el Córdoba.

"Es un partido más de nuestra Liga, va a venir un equipo de Segunda. Las clasificaciones a día de hoy a mí no me producen demasiado crédito. Van dejándose ver cosas pero no son para nada definitivas. El Nàstic nos va a poner en dificultades y tenemos que dar nuestra mejor versión", explicó en rueda de prensa.

El conjunto catalán se presentará el domingo en el Anxo Carro sin Luis Suárez, que cumplirá sanción.

"Tiene a Manu del Moral, que puede ser de la partida, jugadores para ir al espacio, gente para el juego más directo y buscar segunda jugada, Uche se mueve muy bien entre líneas y tiene futbolistas buenos. Lo tenemos clarísimo todos", opinó.

Añadió que "en Segunda División es difícil predecir qué va a suceder" en un partido, pero dejó claro que el Lugo va a "pelear mucho por sacarlo adelante".

"Vamos a ser muy serios, atrevidos, valientes en el plano ofensivo, haremos todo lo posible. A esta plantilla se le puede poner algún pero, pero en trabajo y voluntad para hacer bien las cosas no hay muchos ni parecidos", dijo.