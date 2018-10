Pellegrino: "Todo el mundo sabe lo que el Valencia ha significado para mí"

Madrid, 19 oct (EFE).- El argentino Mauricio Pellegrino, técnico del Leganés, afirmó que "todo el mundo sabe" lo que el Valencia significa en su vida, al explicar lo que supone para él volver a Mestalla y enfrentarse a su exequipo, del que guarda muy buenos recuerdos, la igual que de la ciudad.

"Es un partido importante para nosotros. En mi caso todo el mundo sabe lo que el Valencia ha significado para mí en mi vida futbolística y personal. Es un lugar al que tengo muchísimo cariño, donde siempre me han respetado muchísimo", dijo.

"Me han valorado, me han dado mucho y yo les he dado todo lo que he tenido. Ahora voy en representación de otro equipo y nuestra ilusión es hacer el mejor partido para tratar de ganarlo", añadió en rueda de prensa.

Sobre el choque, comentó: "Es un partido muy difícil para nosotros pero tenemos la ilusión de seguir creciendo. Nuestro reto es tratar de poder hacer fuera lo que hemos hecho en casa. Hemos trabajado mucho para eso y en eso estamos", señaló.

"Sabemos que el Valencia es un equipo de Champions en este momento pero vamos con la ilusión de que podamos mejorar a cada partido. Lo queremos intentar con todo y queremos ir a competir sin ninguna excusa", indicó.

Pellegrino destacó la plantilla del rival: "Creo que estos equipos tienen plantel como para jugar dos competiciones de nivel porque cuando uno revisa sus delanteros, sus extremos, sus medios... si no es uno es otro, en todas las posiciones tienen jugadores de muchísimo nivel. El Valencia va a ser un equipo que va a querer hacerlo mejor, da igual quién esté en el campo".

Sobre si las lluvias podrían afectar a la disputa del partido, apuntó: "La verdad es que no lo sé. Estamos al tanto de lo que ha pasado a nivel climatológico. Creemos que mañana puede mejorar y confiamos en que si hasta ahora no se ha dicho nada es porque se ven posibilidades que el partido se pueda jugar normalmente".

"Una cosa es el partido y otra lo que le sucede a la gente alrededor. Hay que solidarizarse con la gente que tiene más problemas y ojalá que todo el mundo podamos ayudar a esa gente que lo necesita y que el partido se pueda jugar sin problema. El partido es una cuestión aparte de lo que sucede en la ciudad", expresó.

Además se refirió al parón por los compromisos internacionales y confirmó que habrá cambios en el once: "Nos ha venido bien para que la gente pueda jugar esos minutos que necesitan a fin de ir ganando confianza y ritmo. Son jugadores que están mejorando sus posibilidades. Hoy tenemos muchos jugadores que están muy igualados, lo cual no pasaba al principio. Para mi es buena noticia para el equipo".

Por otro lado valoró la eliminatoria copera que deberá enfrentarles al Rayo Vallecano: "En la Copa nos tocó el Rayo, un equipo de Primera al que conocemos bien. Va a ser una buena competencia para nosotros, una buena oportunidad por varios motivos. Primero porque creo que tengo un plantel numeroso, mucha gente que está bien y se merece jugar. Y después porque al ser en Madrid nos viene bien".

"Nuestra ilusión es seguir creciendo como equipo. La Copa me gusta mucho y ojalá podamos seguir avanzando pero también mejorando como equipo, que es nuestro desafío. La liga para mi es el pan de cada día, lo más importante", agregó.

Asimismo manifestó: "La Copa a priori puede ser más difícil para los equipos que juegan competiciones europeas. En nuestro caso es una gran oportunidad, más porque tenemos un plantel numeroso y jugadores para hacerlo bien. Tenemos gente que necesita jugar y eso no quiere decir que quede en segundo plano, vamos a ir con todo".