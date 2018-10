Mohamed: "Mi futuro depende de la directiva, yo me siento con fuerza"

Vigo, 19 oct (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, despedido con gritos de "fuera, fuera" por un sector del celtismo tras la derrota de su equipo ante el Deportivo Alavés (0-1), indicó que "los resultados mandan" en el fútbol, aunque él se ve "con fuerzas" y con "la ilusión del primer día" para seguir entrenando al Celta de Vigo.

"Esto es así. El entrenador depende de los resultados. Miedo tengo a otras cosas. Mi futuro no depende de mí, depende de la directiva. Yo trabajaré hasta que me digan que no hay más. A veces las cosas salen y otras veces no. Hubo otros entrenadores que perdieron diez partidos y luego reaccionaron", declaró en rueda de prensa.

"Espero estar el lunes entrenando con la misma ilusión con la que preparé este partido. Vamos a seguir insistiendo en lo que estamos haciendo. Lo que depende de mí lo voy a hacer al cien por cien hasta el final. Tengo 15 años de experiencia en esto", reiteró.

Mohamed reconoció la "dependencia" de su equipo de los goles de Iago Aspas y Maxi Gómez, y consideró "un premio excesivo" que el Alaves sumara los tres puntos en Balaídos, donde el Celta no perdía desde diciembre de 2017.

"Hicimos lo necesario para ganar el partido. Lamentablemente un error nos privó de eso y luego el equipo entró en confusión. Se llevaron un premio excesivo", concluyó el entrenador celeste.