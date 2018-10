Mayoral: "Habría sido muy especial jugar en el Bernabéu"

Madrid, 19 oct (EFE).- Borja Mayoral, delantero del Levante cedido por el Real Madrid, será la gran ausencia del encuentro del Santiago Bernabéu por una cláusula en el contrato que le impedirá jugar un encuentro "especial" que vivirá sintiéndose "raro" en la grada.

"Siempre los jugadores cedidos por el Real Madrid a otros clubes no pueden jugar este partido y me habría gustado jugarlo porque es bonito enfrentarte a tu ex equipo y a tus ex compañeros. Habría sido muy especial para mí jugar, pero no le doy más vueltas. Ojalá saquemos algo positivo y todo salga bien", declaró Mayoral en su web.

El delantero madrileño formado en la cantera madridista, reconoció que se sentirá extraño en la grada del estadio donde hace meses defendía y marcaba para el Real Madrid.

"Seguramente me sentiré raro porque siempre que he ido al Bernabéu ha sido con la camiseta del Real Madrid y esta vez es animando a mi actual club, el Levante. Es una pena no poder jugar pero animaré desde la grada a mi equipo. Estoy contento por poder ver a mis ex compañeros y estar en el Bernabéu, donde siempre me encanta volver. A no jugar no hay que darle más vueltas", dijo.

El mal momento que vive el Real Madrid de Julen Lopetegui, tras cuatro partidos sin ganar ni marcar, contrasta con el de un Levante que encadena dos victorias.

"Llevamos una buena racha, con dos partidos seguidos ganados, el equipo llega bien y el Real Madrid no está en su mejor momento y lo podemos aprovechar", analizó.

"Siempre que visitas un estadio como el Santiago Bernabeú es más complicado que jugar en otros, pero esperamos que el equipo esté junto y aprovechemos las ocasiones que tengamos, que ellos no tengan su día y no puedan marcar muchos goles", sentenció.