Fernández-Castaño lamenta haber parado por la lluvia porque "estaba en racha"

Cádiz, 19 oct (EFE).- El español Gonzalo Fernández-Castaño, cuarto clasificado en el torneo Andalucía Valderrama Masters junto a sus compatriotas Sergio García y Álvaro Quirós, el británico Oliver Farr y el australiano Jason Scrivener, lamentó que la lluvia obligara a aplazar la segunda jornada cuando estaba "en racha".

El golfista madrileño, que suma 68 golpes (-3), tuvo que abandonar la competición, como el resto de jugadores, cuando iba a terminar el hoyo 7 del campo del Real Club Valderrama, en San Roque (Cádiz), al anunciar los organizadores que la segunda jornada se aplazaba hasta el sábado por las inclemencias meteorológicas.

En declaraciones difundidas por la organización, Fernández-Castaño subraya que le habría "gustado acabar el hoyo" en el que se quedó, ya que estaba en racha y a punto de ensayar un 'putt' de cuatro metros con la posibilidad de lograr un 'eagle' "cuesta arriba", en un día que calificó como "larguísimo".

"Me he levantado a las 6.30 para no empezar a jugar hasta las 11.30, y eso te pasa factura. Sólo hemos tenido media hora entre vuelta y vuelta para empezar de cero, pero me ha venido bien. He dado bolas y he hablado con José Carlos Gutiérrez (su entrenador); esa media horita ha sido breve, pero provechosa", explicó.

El británico Ashley Chesters, con cinco golpes bajo par, aguanta en el liderato del torneo tras la disputa de la primera jornada, ya que en este segundo día no ha podido participar.