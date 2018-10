La Cultural Leonesa recibirá casi una década después al Barcelona

León, 19 oct (EFE).- La Cultural y Deportiva Leonesa recibirá casi una década después al FC Barcelona en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en la misma ronda en la que el equipo catalán -vigente campeón de la competición- eliminó entonces a los leoneses con un global de 7-0.

El anterior antecedente copero entre ambos equipos se remonta a la temporada 2009-10 cuando un 28 de octubre visitó el estadio "Reino de León" el equipo entonces dirigido por Pep Guardiola con triunfo por 0-2 con doblete de Pedro -goles en los minutos 40 y 62- ante la escuadra que contaba con el asturiano Josu Uribe en el banquillo local.

La vuelta se disputó el 10 de noviembre en el Nou Camp con goleada por 5-0 de los catalanes que en esta ocasión visitarán el recinto leonés el próximo 30 o 31 de octubre.

En la anterior visita azulgrana al terreno leonés se colgó el cartel de "no hay billetes" aunque hubo cierta polémica ya que las gradas no presentaron el lleno total e incluso se especuló sobre el montante global de la recaudación de la que no hubo una cifra oficial, cuando posteriormente el equipo estuvo al borde de la desaparición.

Sin embargo, la situación actual de la entidad culturalista es muy diferente desde la llegada hace tres temporadas de la Academia Aspire de Catar, accionista mayoritario desde entonces y que reflotó económicamente la Sociedad Anónima para acabar logrando hace dos temporadas el ascenso a LaLiga 1/2/3.

Precisamente, ya con el respaldo del capitán catarí, la Cultural recibió hace dos campañas, también en la competición copera, la visita del Real Madrid lo que supuso una importante inyección económica y también deportiva.