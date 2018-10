AEAT recibe información de cuentas internacionales que suman 457.000 millones

Madrid, 19 oct (EFECOM).- La Agencia Tributaria ha recibido 1,6 millones de registros, con datos de cuentas que suman un saldo de 457.000 millones de euros para su control tributario, desde la puesta en marcha del sistema de intercambio de información entre países conocido como CRS en septiembre de 2017.

Este sistema obliga a las instituciones financieras a remitir a las autoridades tributarias información sobre personas o entidades titulares de cuentas, que después estás comparten entre países, ha explicado hoy el director de la Agencia Tributaria (Aeat), Jesús Gascón, en un encuentro con medios antes de intervenir en la clausura del XVIII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado.

Los datos recibidos hasta ahora de más de un centenar de países se refieren solo a cuentas que contribuyentes españoles tienen en el exterior, ha precisado, que ahora tienen que ser depurados para eliminar duplicidades antes de usarlas para el control tributario.

En concreto, se detectan tres tipos de incumplimientos: contribuyentes españoles que no declaran ingresos que tienen fuera de España, contribuyentes que no se consideran residentes pero que tendrían que reclasificarse y no residentes que puedan incumplir alguna obligación en España.

Las comprobaciones inspectoras empezaron en mayo y desde entonces se han iniciado 102 inspecciones.

Gascón ha destacado que el "comportamiento de los contribuyentes" empezó a mejorar ya desde el anuncio de la puesta en marcha del sistema, ya que entre 2013 y 2016 los contribuyentes de los que se ha recibido información, sin ser conscientes de ello, han incrementado su base imponible del IRPF en un 25,2 % y el importe a ingresar, en un 14,3 %.

También ha experimentado un repunte el total de activos financieros declarados en el impuesto de patrimonio, en un 23,2 %, y la cuota íntegra de este impuesto, en un 27,4 %.

Gascón también ha repasado la actividad de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (Onif), que el pasado año finalizó más de 200 actuaciones inspectoras, entre las que se incluyen los acuerdos previos de valoración de operaciones vinculadas (APA), con la gestión de 138 expedientes.

De los 39 casos de APA que finalizaron, 25 fueron estimados; 5, desestimados, y en 9 se produjo desestimiento por parte del solicitante. Solo los APA estimados en 2017 garantizaron bases imponibles por más de 1.400 millones de euros.