Tomás González, gimnasta, dirigente y estudiante, a tope tras un año de locos

Madrid, 18 oct (EFE).- Cinco días concentrado en Madrid con la selección española han dejado al gimnasta chileno Tomás González "a tope" para afrontar desde el día 25 los Mundiales de Doha, tras un año "de locos" en el que, además de ganar dos medallas de oro, ha cubierto su segundo año como presidente de la Federación Chilena y ha preparado su tesis en kinesiología.

González, que el próximo 22 de noviembre cumplirá 33 años, quiere prolongar su carrera hasta los Juegos de Tokio 2020, pero por el camino desea, como deportista, triunfar en los Panamericanos de Lima 2019 y, como dirigente, "crear una estructura bien ordenada" que empiece a dar frutos en el siguiente ciclo.

Tres veces medallista olímpico (salto y suelo en Londres 2012 y salto en Río 2016), el santiaguino dijo a Efe antes de viajar a Doha que buscará allí buenos entrenadores que quieran desplazarse a Chile para incorporarse al proyecto de su federación.

P. No es la primera vez que se concentra en Madrid antes de una gran competición. ¿Qué le aportan estos entrenamientos?

R. La selección española también está preparando el Mundial y para mí es muy motivador estar con ellos, y obviamente con un finalista mundial en suelo como Ray Zapata. Me exige más a mí para estar a tope en el Mundial. Para mí es un sueño estar aquí, en mi país estoy entrenando un poquito solo. Estoy muy agradecido a la federación española y al cuerpo técnico y a los chicos, que me animan mucho.

P. Oro esta temporada en suelo en los Juegos Suramericanos y en los Panamericanos de gimnasia. Es una buena base para afrontar el Mundial con confianza.

R. Ha sido un buen año. En mi primera competición internacional, los Juegos Suramericanos, logré oro en suelo con una rutina muy básica. Luego aumenté la dificultad poco a poco y saqué de nuevo oro en los Panamericanos. Estoy supermotivado de cara al Mundial, donde espero meter más dificultad, con una rutina parecida a la del año pasado, con la que fui quinto.

P. ¿Solo competirá en suelo?

R. Solo en suelo. Este año he tenido mucha carga con la universidad y con la federación y no he podido hacer doble jornada de entrenamientos. Sigo trabajando los seis aparatos, pero estoy enfocado en el suelo. Pero si pretendo estar en Tokio 2020 debo hacer los seis.

P. ¿Ya se ha citado con Ray Zapata en la final de suelo?

R. Espero estar ahí. Y Ray está muy bien después de su lesión en el tendón de Aquiles. Su dificultad siempre ha sido muy alta pero su ejecución la mejora año a año. En mi caso mantengo la misma rutina y hay que esperar a la clasificación, esos segundos que te dan el paso a la final. Estoy muy satisfecho con el trabajo. Nervioso, pero con ganas de competir en Doha.

P. Después de Río aseguró que se plantearía su continuidad en la alta competición año a año. Ahora ya habla de Tokio 2020.

R. Ha sido un año de mucho desgaste, con mi tesis, mi segundo año como presidente de la federación. He tenido que graduar las exigencias. Pero espero terminar ahora la universidad y empezar a hacer doble sesión de entrenamiento si la salud me acompaña, porque las lesiones son la amenaza más grande. El próximo año tengo que hacer los seis aparatos y será más desgaste físico. Pretendo ir paso a paso pero mi equipo de trabajo me da mucha confianza.

P. Antes, en 2019, le esperan los Juegos Panamericanos de Lima y el Mundial preolímpico de Stuttgart.

R: En Lima tengo que estar. Es el megaevento más importante de la zona. Tras ser este año oro en el panamericano de gimnasia me proyecto como posible medallista allí. Espero hacer varios aparatos, no sé si los seis. Y, además, Lima será la antesala del Mundial, donde sí debo hacer los seis para buscar la clasificación olímpica. Está también ahora la vía de las copas del mundo, pero solo dan una plaza y no puedo dejar la clasificación general.

P. Acudirá al Mundial de Doha como único representante chileno. Como presidente de su federación, ¿cómo trabaja para que este cupo mejore en sucesivas ediciones?

R. En la federación estamos bien preocupados por ordenar la gimnasia. Partimos de cero, no heredamos deudas, pero sí tenemos pendientes temas de procedimiento. Tenemos que educar a la gente de la gimnasia, sumar esfuerzos para tener un equipo de mejor nivel en distintas disciplinas. Hay que trabajar en la capacitación de dirigentes, entrenadores. En estos cuatro años queremos dejar la estructura bien ordenada para centrarnos en mejorar el nivel en el próximo ciclo. Sin una buena base de la pirámide es difícil esperar buenos resultados si no son fruto de un esfuerzo personal como el mío. Queremos que sean fruto de un sistema.

P. Eso pasa por contar con buenos entrenadores.

R. Buscamos entrenadores jefe ('head coach') y la intención del gobierno es apoyarnos. En el Mundial haremos un poco de 'lobby' para ver a quién podemos llevar a nuestro país.

P. Su actual mandato en la federación concluye en 2020. ¿Quiere seguir?

R. No sé si como presidente, pero siempre seguiré ligado a la gimnasia. Es mucho trabajo que consume mucho tiempo, un tiempo 'ad honorem', pero seguiré desde la federación, o desde un club o a nivel estatal el día de mañana. La gimnasia es mi pasión. En mi país tengo detractores porque creen que me aprovecho por ser destacado, pero como he deportista he cumplido con todos mis objetivos, no necesito aprovecharme de nada. Quiero que lo que he logrado trascienda para futuras generaciones, que haya recambio. En el tenis tuvimos grandes jugadores y no se dio ese recambio. En 2023 seremos en Santiago sede de los Panamericanos y allí tenemos que hacer un buen papel. Quizás aún no medallas, pero sí optar a finales.

P. ¿Cómo se organiza con tanta actividad?

R. Kinesiología son cuatro internados y el último, que es ahora, lo he aplazado para diciembre y enero. Pero tengo que entregar ahora la tesis y luego defenderla y ya veo que en este Mundial estaré trabajando en esto. Es un poco de locos, pero se puede con organización. Este año se juntó todo y es un poco estresante, pero es lo que me gusta. Un día me gustaría completar el deporte con la rehabilitación, veo mi futuro por ahí, no sé si trabajando yo como fisioterapeuta, pero sí quizá abriendo algún centro.