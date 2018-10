El MoraBanc viaja a Gran Canaria con las dudas de Rafa Luz y David Walker

Andorra la Vella, 18 oct (EFE).- El MoraBanc Andorra viaja este viernes a Gran Canaria con las dudas del base brasileño Rafa Luz y del alero norteamericano David Walker y con el objetivo de retomar el sábado ante el Herbalife la senda del triunfo tras tres derrotas consecutivas, dos en Liga Endesa y una en la Eurocopa.

Ambos jugadores están lesionados y, a la espera de conocer el resultado de las últimas pruebas practicadas, serán duda hasta el último momento. En caso de no recuperarse viajará el base bosnio del segundo equipo y formado en el Real Madrid, Sani Campara.

"No soy nada optimista con las lesiones de estos dos jugadores. Hoy no se entrenaran con el equipo, por tanto, vendrá Sani Campara ya que tampoco tenemos más jugadores", explicó con resignación el técnico del BC MoraBanc, Ibon Navarro.

Los andorranos se enfrentaran a un rival que sólo ha ganado un partido está temporada en la Liga Endesa y fue contra el Cafés Candelas Breogán, aunque esta semana lograron ante el Barcelona Lassa el primer triunfo en Euroliga de su historia.

"Espero un partido muy duro desde el principio. Herbalife Gran Canaria tiene un nivel físico de Euroliga, con mucho músculo y tamaño en sus jugadores. Todos piensan que llegaran justos de fuerzas después de dos partidos de Euroliga, pero yo creo todo lo contrario y jugaran para pasarnos por encima en los dos primeros cuartos con una defensa durísima".

Ibon Navarro no cree que los canarios hayan empezado mal la temporada. "No creo que ellos estén mal. Eso se dice, pero esto justo acaba de empezar. Jugaran con ganas de rebelarse y a demostrar que no han empezado mal como muchos otros piensan. Sea como sea, Herbalife Gran Canaria es un equipo de Euroliga. Es complicado ver fisuras en su roster (plantilla) y no es fácil saber sus puntos negativos".

"Quiero un partido que se alargue mucho y ser capaces de jugar con la misma intensidad que ellos. Hay que hacer un partido inteligente", añadió el técnico.

También valoro el momento de dudas por el que atraviesa el escolta italiano Michele Vitali. "Está sufriendo la síndrome del rookie (debutante) y de ser MVP de la pretemporada. Los rivales ya le han cogido la matrícula y se ha encontrado en este inicio de temporada con defensas muy fuertes.

El problema es cuando atrás desconecta porque en ataque no está acertado". El BC MoraBanc tiene un partido de apretar los dientes ya que las primeras urgencias ya empiezan a sacar la cabeza.

El pívot norteamericano con pasaporte macedonio Shayne Whittington, habló del tipo de partido que espera contra un juego interior del Herbalife Gran Canaria con el letón Anzejs Pasecniks, el checo Ondrej Balvin o el norteamericano Luke Fischer: "Será difícil cerrar el rebote con jugadores así de grandes, pero trabajaremos para conseguirlo", dijo Whittingon.