Miguel Concepción: Quizá no debimos renovar a Joseba Etxeberria

Santa Cruz de Tenerife, 18 oct (EFE).- El presidente del Tenerife, Miguel Concepción, ha asegurado este jueves que "quizá" no debieron renovar al final del curso pasado a Joseba Etxeberria, aunque ha destacado que tenían la "esperanza" de que el equipo respondiera al comienzo de esta temporada.

"A mí me toca la parte complicada, a nadie le gusta cesar a un entrenador. Teníamos una esperanza de consolidar el arranque de Joseba Etxeberria y que tuviera una continuidad esta temporada, no fue así. Era un querer y no poder", ha señalado el mandatario blanquiazul, durante la presentación del partido de la Liga Iberdrola que la UDG Tenerife jugará en el Heliodoro Rodríguez López frente al Sevilla el próximo domingo 4 de noviembre.

El presidente blanquiazul ha comentado que "hay más confianza que preocupación" en el club por la situación del equipo, ya que "hay que darle confianza" a José Luis Oltra para que aplique su sistema de trabajo, al tiempo que ha reconocido que tienen "ansiedad de que lleguen los triunfos, para así tranquilizar a la afición y a los propios jugadores".

"Tenemos ahora mismo un entrenador con mucha experiencia en la categoría, con un plantilla que le gusta y tiene que trabajarla. Debe hacerlo rápido porque debemos estar en el pelotón de arriba en la tabla", ha advertido.

Concepción reiteró que tienen "una buena plantilla", y aseguró que, de momento, no han pensado en refuerzos de invierno, ya que están "convencidos" de que la plantilla es "suficiente para competir para la parte alta de la clasificación".

"Alfonso Serrano tiene la confianza de este club. Aportó en la creación de la plantilla y los resultados están por venir. Vamos a dar tiempo al tiempo. Si eso a futuro no fuera así, habría que pensar si se ha equivocado o no. Yo opino que no, tenemos buenos jugadores, pero no hemos sacado bloque", ha dicho sobre el trabajo del secretario técnico.