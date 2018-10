Jueces y fiscales volverán a la huelga si el 31 el Ministerio no les contesta

Logroño, 18 oct (EFE).- Jueces y fiscales volverán a convocar movilizaciones y jornadas de huelga si el Ministerio de Justicia no contesta antes del 31 de octubre a las reivindicaciones laborales y salariales que le han realizado.

Así lo ha explicado hoy la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, en declaraciones a los periodistas, antes de inaugurar las jornadas que su asociación celebra en Logroño y en las que participan medio centenar de delegados de la entidad de toda España.

Dexeus ha recordado que el pasado mes de mayo jueces y fiscales ya convocaron una huelga en España para reclamar que se atiendan sus reivindicaciones laborales y retributivas.

Ha detallado que durante el encuentro de la Asociación en Logroño se va, a abordar, entre otros temas, esas reivindicaciones de las carreras Fiscal y Judicial "que hemos planteado al Ministerio de Justicia y de momento no estamos consiguiendo que sean atendidas".

Dexeus ha explicado que su asociación, la mayoritaria en la Fiscalía, va de la mano con otras seis organizaciones de jueces y fiscales "para insistir en esas peticiones, sin perjuicio de plantearnos nuevas movilizaciones".

En mayo, ha dicho, "hicimos una huelga y si esto continúa así, no descartamos nuevas movilizaciones y paros", ha dicho y ha calificado las peticiones que le hacen al Ministerio como "absolutamente prudentes".

"Llevamos años en los que no se nos atiende y consideramos no son descabelladas" por lo que "si el 31 de octubre no hay una contestación, con visos de realidad, retomaremos los calendarios de movilizaciones", ha asegurado.

Por otro lado, ha explicado que en Logroño los fiscales van a dar un primer paso hacia la creación de un Código Ético de su profesión, en el que se establezca "si se pueden hacer, o no, manifestaciones sobre los asuntos en los que trabajamos".

"Es una cuestión en la que hay múltiples sensibilidades y que nunca se ha abordado, por lo que creemos necesario empezar a plantear ese debate y en primer lugar escuchar a los compañeros antes de tomar una posición", ha concluido Dexeus.