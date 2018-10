Instalación hecha con anuncios de prostitución denuncia la trata de mujeres

Madrid, 18 oct (EFE).- La artista Yolanda Domínguez ha construido hoy en la plaza madrileña de Callao la instalación "Help", diseñada con más de cien kilos de anuncios de burdeles, con la que quiere lanzar "una gran señal de socorro" contra la prostitución y la trata de mujeres.

Coincidiendo con el día europeo contra la Trata de Seres Humanos, se podrá ver en pleno centro de Madrid entre las 12.00 y las 20.00 horas esta instalación de denuncia realizada con las cuartillas de anuncios publicitarios que aparecen en los parabrisas de los coches.

La instalación ha sorprendido a muchos viandantes, que se paraban a ver de qué se trataba y, al acercarse, se daban cuenta de que tras las letras "Help" (ayuda) se veían los cuerpos de las mujeres que son explotadas sexualmente.

"La gente me pregunta que por qué no lo dejamos más días. La acción ha ido muy bien, mucha gente se ha parado y nos ha ayudado a construir un trocito", ha explicado a EFE Yolanda Domínguez.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid y la Plataforma No Acepto, formada por vecinos que llevan tiempo protestando contra el reparto de este tipo de publicidad, que en los últimos meses han recogido para darle una "salida artística".

La artista Yolanda Domínguez busca denunciar que la prostitución vulnera los derechos humanos de las mujeres y alimenta la explotación y la esclavitud de millones de mujeres y niñas en todo el mundo.

"Las voces que se escuchan sobre la prostitución no son las de mujeres de la trata porque ellas no pueden dar la cara. No podemos verlas", ha comentado a EFE Yolanda Domínguez, que considera que esa proliferación de imágenes de mujeres "como cuerpos disponibles, sin rostros", nos tiene que hacer pensar como sociedad.

En esta instalación, las mujeres sin rostro y sin voz que aparecen en los anuncios se unirán formando la palabra gigante "HELP", recuerda la organización en un comunicado.