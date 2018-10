La innovación circense del Best of Be Festival llega al Teatro de la Abadía

Madrid, 18 oct (EFE).- Este año se cumple el 250 aniversario del circo en el Reino Unido y, como homenaje, el Teatro de la Abadía acogerá del 25 al 28 de octubre la sexta edición del Best of Be Festival, una muestra de los tres mejores espectáculos de uno de los festivales interdisciplinares más destacados de Europa.

"Este año hemos traído tres piezas que centran todo lo que ha ocurrido en el Be Festival. Además, hemos querido hacer un guiño innovador con una muestra que reúne diferentes miradas contemporáneas a las disciplinas circenses", han explicado durante la presentación sus creadores, Miguel Oyarzun e Isla Aguilar.

Be Festival nació en 2010 en la localidad inglesa de Birmingham cuando los dos españoles decidieron cruzar fronteras culturales, linguísticas y disciplinares en el circo y formar un laboratorio artístico y espacio comunitario para el debate y la reflexión.

Una vez que se celebra el festival, seleccionan los tres espectáculos favoritos del público y el jurado -el Best of Be- y lo llevan de gira por el Reino Unido, pasando por teatros de la talla de Barbican (Londres) o HOMEmrc (Manchester), y desde hace seis años los traen también a España.

Este año los espectáculos seleccionados, de 30 minutos cada uno, son "Take Care of Yourself", de Marc Oosterhoff, con los suizos Moost; la inglesa "Someone Loves You Drive With Care", de Tom Cassani, y "Control Freak", de Kulu Orr, de los franceses Kirkas.

"Take Care of Yourself" es un espectáculo de danza y performance que mezcla los límites del riesgo físico con la experiencia circense, en el que el artista, entre otras cosas, pone cuchillos en el suelo mientras se balancea en una silla encima de ellos.

"Me gusta jugar con los límites y ver hasta dónde puedo llegar. También, mi espectáculo está muy relacionado con la audiencia, me gusta que estén presentes y qué vean cómo me arriesgo mientras el humor se aúna con el azar", ha reconocido Oosterhoff.

Cassani propone una actuación de ilusionismo con "Someone Loves You Drive With Care", en la que pone en cuestión lo que "es real y lo que no" mientras engaña al público con objetos de apariencia intimidante.

"Es un espectáculo que muestra cómo la percepción juega sobre la gente, sobre cosas que parecen muy reales pero son prácticamente imposibles. Esta actuación está ligada a textos que he escrito y se nutre de elementos poéticos y mi interés por mostrar algo auténtico y propio", ha apuntado el "mentiroso" artista inglés.

"Control Freak" combina ingeniería informática y "virtuosismo" circense, en el que el artista israelí Orr crea música y controla luces con un singular sistema electrónico.

"Esto es una ensalada divertida de humor, circo y tecnología punta. Toco música en vivo con el malabarismo y movimiento, mediante un software complicado que cree de forma autodidacta", ha explicado.

Tras su paso por Madrid, continuará su gira española en Durango (31 de octubre), Pamplona (6 de noviembre), Vitoria (7 de noviembre) y Lekeitio (10 de noviembre).