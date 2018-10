Más de 100 hondureños que se dirigen a EEUU aguardan en frontera salvadoreña

San Salvador, 17 oct (EFE).- Más de 100 migrantes de Honduras que pretenden llegar a Estados Unidos aguardan en la frontera salvadoreña El Amatillo (oriente), a donde llegaron este miércoles junto otros hondureños que lograron pasar el control migratorio y van rumbo a Guatemala en ruta al país norteamericano.

Los migrantes, entre ellos "varios" niños y adolescentes, provienen de los departamentos de Choluteca y Valle, ubicados al sur de Honduras, según manifestó a Efe Yerlin Sevilla, uno de los centroamericano que busca llegar a EE.UU.

Sevilla explicó que las autoridades salvadoreñas "no los dejaron ingresar a este país porque algunos no cuentan con su respectiva documentación y los niños no tienen pasaporte".

El hombre aseguró que "la caótica y precaria" situación que viven en Honduras los ha obligado "a salir huyendo" de su país y a dirigirse a Estados Unidos "para tener una vida mejor".

"No queremos quedarnos aquí (en El Salvador) solo vamos de paso porque queremos llegar a Guatemala y juntarnos con los otros (hondureños que estén allí) para llegar todos juntos a Estados Unidos", subrayó.

Estas personas intentarán el jueves pasar la frontera e incorporarse a los más de 400 hondureños que lograron pasar el control migratorio y que se dirigen a una de las fronteras de El Salvador con Guatemala.

Los migrantes, en su mayoría niños y mujeres, decidieron comenzar el viaje hacia EE.UU. después de que el presidente de ese país, Donald Trump, amenazó con retirar "de inmediato" la ayuda que concede a Honduras si otra caravana de hondureños, unos 3.000 según la ONU y que cruza Guatemala, no se detienen antes de llegar a Estados Unidos.