Futbolistas ON considera "injusto" subida IRPF olvide singularidad del fútbol

Madrid, 18 oct(EFE).- El sindicato Futbolistas ON considera que sería "injusto" aplicar a los futbolistas la subida del IRPF prevista en el acuerdo de Presupuestos alcanzado entre el PSOE y Unidos Podemos, dada la singularidad de la profesión.

Los futbolistas "cobran en unos pocos años" una renta que debe "utilizarse y administrarse" a la conclusión de periplo deportivo, destaca el sindicato.

"Consideramos injusto que se nos aplique un aumento del IRPF de un 2% -para rentas anuales que superen los 130.000 euros- o un 4% -para rentas superiores a los 300.000-", señaló el sindicato en una carta remitida a los capitanes de todos los equipos de Primera y Segunda División.

"Percibimos una renta llamada irregular, es decir, percibimos por nuestro trabajo una renta que cobramos en unos pocos años y que debemos utilizar y administrar a la finalización de nuestra carrera deportiva. Somos un caso especial y como tal creemos que hay que tratarnos. No con privilegios, sino con justicia", añade el escrito.

En este sentido, Futbolista ON afirma que los jugadores no pueden ser tratados por la legislación tributaria como altos directivos de una empresa.

"No nos oponemos a que contribuyan más los que mayor renta tienen, pero sí solicitamos que se tenga en cuenta que los futbolistas profesionales no podemos ser tratados por la legislación tributaria como altos directivos de una empresa. Nosotros no recibimos ingresos de más de 300.000 euros por una función o una profesión que podamos ejercer hasta la jubilación", añade.

"Los futbolistas profesionales de Primera y Segunda División", continúa la carta, "en el caso de ganar por contrato rentas que superen los 130.000 o los 300.000 euros, las cobraremos durante nuestra carrera deportiva, o en parte de ella. Es decir, solo durante un corto número de temporadas en el mejor de los casos".

Una situación que, como insiste el sindicato de futbolistas en su escrito, variará a la conclusión de la carrera deportiva.

"Al paso de unos pocos años", continúa, "finaliza nuestra carrera deportiva y en plena juventud iniciamos la preparación para otra vida laboral, en la que no siempre podemos dar una continuidad a nuestra etapa como futbolistas. Emprenderemos una iniciativa empresarial o buscaremos un empleo, relacionado o no con el deporte, y en todos los casos la remuneración nada tendrá que ver con la que percibimos como futbolistas, ni tampoco nuestro pasado en la competición servirá para fijar nuestra retribución en el futuro".

Circunstancia que lleva al sindicato a pedir el apoyo de los futbolistas para poder "frenar la subida de impuestos" prevista y conseguir que los jugadores tributen "por una renta irregular".

"Por todo ello, os pedimos vuestro apoyo para que esta iniciativa cobre fuerza ante las instituciones, podamos hacernos oír y, en la medida de nuestras posibilidades, que juntos son muchas, podamos frenar esta subida de impuestos prevista para los futbolistas profesionales y que tributemos por una renta irregular. En nuestra mano está", concluye el escrito.